توك شو

محافظ أسيوط: انتخابات الدائرة الثالثة تسير في هدوء وانتظام والصوت أمانة

استعرض مراسل إكسترا نيوز هيثم البدري، آخر تطورات العملية الانتخابية في محافظة أسيوط، إذ بدأت محافظة أسيوط اليوم، جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب في الدائرة الثالثة وسط تنظيم كامل وإجراءات أمنية ولوجستية مشددة.

انتخابات مجلس النواب

تشمل الدائرة مراكز الفتح وأبنوب والبداري وساحل سليم، بالإضافة إلى مدينة أسيوط الجديدة، وهي الدائرة الوحيدة بالمحافظة التي تُجرى فيها جولة الإعادة.

أجواء من الهدوء والانضباط

وقال اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، في تصريح لمراسل إكسترا نيوز هيثم البدري، إن العملية الانتخابية انطلقت منذ الصباح الباكر في أجواء من الهدوء والانضباط، وأضاف أن جميع الاستعدادات اللوجستية مكتملة، بما في ذلك مظلات ومقاعد وكراسي متحركة لذوي الهمم وكبار السن، فضلًا عن تواجد سيارات إسعاف وخدمات طبية لتسهيل عملية الاقتراع.

وأكد أن الدائرة تضم لجنة عامة واحدة، و117 مركزًا انتخابيًا، بإجمالي 139 لجنة فرعية، ويبلغ عدد الناخبين 79 ألفًا و839 مواطنًا، يتنافس بينهم 6 مرشحين على 3 مقاعد بالنظام الفردي.

سير الانتخابات بسلاسة

وأشار محافظ أسيوط إلى أن المحافظة وفرت جميع الخدمات الأساسية لضمان سير الانتخابات بسلاسة، وأضاف أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع المرور والحماية المدنية والجهات الأمنية لتأمين وصول المواطنين إلى اللجان، والإشراف على المرافق الحيوية من مياه وكهرباء وغاز.

الهيئة الوطنية للانتخابات

وأكد أبو النصر أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تتابع مجريات العملية الانتخابية بالتنسيق مع غرف عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات ومجلس الوزراء.

غرف العمليات الثابتة

وقال محافظ أسيوط إن غرف العمليات الثابتة والمتحركة ترصد أي مخالفات محتملة أو محاولات للتأثير على الناخبين، وأضاف أنه لم يتم رصد أي مخالفة منذ بدء اليوم، وأكد أن أي تجاوز يتم التعامل معه على الفور وفقًا للقانون لضمان نزاهة العملية الانتخابية.

 إلغاء نتائج الجولة الأولى

أشار اللواء هشام أبو النصر إلى أن إلغاء نتائج الجولة الأولى بالدائرة انعكس إيجابيًا على وعي المواطنين، وقال إن الإقبال أكبر مقارنة بالمرة السابقة، وأضاف أن المشاركة شملت مختلف الفئات العمرية، وأكد في رسالته للمواطنين: “صوتك أمانة وحق بلدك، لا تفرط فيه، وانزل وشارك بحرية كاملة، واختر من يمثلك تحت قبة البرلمان”.

