محافظ البحيرة: توفير كافة التسهيلات للناخبين خلال جولة الإعادة لمجلس النواب

قامت اليوم الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بتفقد عدد من مقار اللجان الانتخابية بمدينة دمنهور، للاطمئنان على سير الانتخابات، والتأكد من توافر كافة الإمكانيات التي تتيح للمواطنين الإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر.

وأكدت محافظ البحيرة أنه تم رفع درجة الاستعداد بكافة الدوائر الانتخابية الثلاث، التي يجري بها جولة الإعادة، مشيرةً إلى أن المحافظة اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لضمان انتظام العملية الانتخابية وخروجها بصورة حضارية تليق بهذا الاستحقاق الدستوري الهام.

وأوضحت المحافظ أنه تم توفير كافة أوجه الدعم للجان، مع تجهيز ممرات آمنة ومغطاة للناخبين، واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة سوء الأحوال الجوية، إلى جانب تقديم التسهيلات الخاصة بكبار السن وذوي الهمم، بما يضمن مشاركتهم الفعالة دون معوقات.

وأشارت الدكتورة جاكلين عازر إلى أن جولة الإعادة يتنافس فيها 14 مرشحًا على 7 مقاعد في ثلاث دوائر انتخابية، ويبلغ عدد المراكز الانتخابية 264 مركزًا تضم 297 لجنة انتخابية، ويصل إجمالي الناخبين بهذه الدوائر إلى مليون و726 ألف و88 ناخب وناخبة.

ذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لسير العملية الانتخابية خلال جولة الإعادة بثلاث دوائر انتخابية لانتخابات مجلس النواب 2025، وحرصًا على انتظامها بكافة لجان المحافظة.