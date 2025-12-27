اليوم الأول.. حشود كبيرة من أهالى دمنهور أمام لجان الإنتخابات بالبحيرة| صور

شهدت لجان الانتخابات بمحافظة البحيرة في جولة الإعادة إقبالًا كبيراً في القرى والنجوع، خاصة في لجان مدرسة سنطيس، والأبعادية الابتدائية المشتركة، وإفلاقة ونديبة.



وشهدت اللجان تواجدًا أمنيًا مكثفًا، حيث تفقد اللواء محمد عمارة، مدير أمن البحيرة، اللجان مشددا على ضبط أي مخالفة تتعلق بالدعاية الانتخابية، فيما تابعت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة سير العملية الانتخابية بلجنة غرفة العمليات.



وأكدت المحافظ انتظام العملية منذ الساعات الأولى، داعية الناخبين للنزول والمشاركة بقوة، مشددة على الوقوف على مسافة واحدة بين جميع المرشحين وتوفير كافة سبل الراحة والأمان للناخبين.

وتجرى الانتخابات في ثلاث دوائر:

الدائرة الأولى (قسم دمنهور ومركز دمنهور): 6 مرشحين يتنافسون على 3 مقاعد، أبرزهم سناء برغش (مستقبل وطن)، وطة الشهاوي، محمود الجندي، محمد بهنسي، علاء زعيتر (مستقلون)، وأشرف الشريف (النور).

الدائرة الثالثة (مركزي أبوحمص وإدكو): 4 مرشحين يتنافسون على مقعدين، أبرزهم علي أبو نعمة (مستقبل وطن)، وأحمد العرجاوي، صلاح شيش (مستقلون)، ومحمد حبيب (النور).

الدائرة الثامنة (مركزي شبراخيت وإيتاي البارود): 4 مرشحين يتنافسون على مقعدين، أبرزهم شمس الدين أنور، عماد الغنيمي، سعيد شتا (مستقلون)، وأحمد سعيد أبوعمر (النور).

ويبلغ عدد المراكز الانتخابية بالمحافظة 260 مركزًا، وعدد اللجان 297 لجنة، ويصل إجمالي الناخبين إلى 1,726,088 ناخبًا وناخبة.