ملصقات دعاية.. القبض على 3 من أنصار مرشح في البحيرة

تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بالبحيرة من ضبط (3 أشخاص) بمحيط الدائرة وبحوزتهما عدد من ملصقات الدعاية الإنتخابية الخاصة بإثنين من المرشحين لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الإنتخابية لحثهم على التصويت لصالحهما.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

الدوائر الإنتخابية

وتمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة مركز شرطة المراغة بسوهاج من ضبط (أحد الأشخاص) بمحيط الدائرة ، وبحوزته عدد من البطاقات الشخصية الخاصة ببعض المواطنين ومبالغ مالية تمهيداً لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الإنتخابية لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.