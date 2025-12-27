مصطفى شردي: الفائز في انتخابات النواب هو القادر على حشد الأنصار

قال الإعلامي محمد مصطفى شردي، إن انتخابات الإعادة على مقاعد مجلس النواب، تستمر في الـ 19 دائرة الملغاة من الهيئة الوطنية للانتخابات في 7 محافظات.

وأضاف محمد مصطفى شردي، في برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، أن الذي سيفوز في هذه الانتخابات؛ هو الذي يستطيع حشد الأنصار، ويحرك تكتلات لصالحه، من خلال العصبية والقبلية والعائلية، فهي مقاعد فردية، والصوت فيها يفرق.

وأشار إلى أنه لن يستطيع أحد أن يحكم على الفائز في هذه الانتخابات؛ نظرا لأن نسبة الأصوات متقاربة، وأصوات المصريين في الخارج هي التي ستحسم الفرق.