قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى: أمن الصومال من أمننا وأي مخاطر تهددها تهدد مصر والسعودية وكل الدول العربية
مصطفى شردي: الفائز في انتخابات النواب هو القادر على حشد الأنصار
تعليق قوي من أحمد موسى على اعتراف إسرائيل بأرض الصومال| بث مباشر
رفض 22 دولة بقيادة مصر لاعتراف اسرائيل باقليم "أرض الصومال"| نص البيان المشترك
دليلك الشامل للأتوبيس الترددي.. موعد الافتتاح والمحطات وأسعار التذاكر
موعد تشغيل المونوريل وأسعار التذاكر المرتقبة قبل استقبال الركاب
صاحب الفضل في انضمامي للوسط.. حنان مطاوع تنعى داوود عبد السيد
علاقة غير شرعية تنتهى بابتزاز سيدة بصور وفيديوهات على الإنترنت
مفاجأة .. البديل الذهبي يقود المصرية للاتصالات للإطاحة بـ الأهلي من كأس مصر
أيقونة السينما المصرية والعربية .. المتحدة للخدمات الإعلامية تنعى المخرج الكبير داود عبد السيد
إعلام عبري يكشف زيارة سرية لرئيس أرض الصومال لإسرائيل قبل إعلان الاعتراف بالاستقلال
سعر الذهب في السعودية مساء اليوم 27-12-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قبضة أمنية حاسمة تحمي نزاهة الانتخابات بسوهاج.. وتوجيهات صارمة لمواجهة الشائعات

مدير أمن سوهاج
مدير أمن سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

وجه اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، بضرورة المتابعة الدقيقة والمستمرة لسير العملية الانتخابية، والتصدي الحاسم لأية محاولات من شأنها التأثير على إرادة الناخبين أو تشويه المشهد الانتخابي.

وواصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، جهودها المكثفة بمختلف المراكز والأقسام، لتحقيق الانضباط الكامل وضمان نزاهة الاستحقاق الدستوري.

ماذا حدث؟

شهدت اليوم رصد عدد من مقاطع الفيديو المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت ادعاءات كاذبة بشأن قيام أشخاص بتوزيع مبالغ مالية على الناخبين لحثهم على التصويت لصالح بعض المرشحين بعدة دوائر انتخابية، من بينها مراكز طهطا، ساقلتة، دار السلام، أخميم، جهينة، وجرجا.

وبتوجيهات مباشرة من مدير أمن سوهاج، تم فحص تلك المقاطع بدقة، حيث أسفرت التحريات عن عدم صحة عدد من هذه الادعاءات، وتبين أن بعضها جاء بدافع إثارة الرأي العام أو تصفية خلافات شخصية أو انتخابية، إذ تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط القائمين على نشر تلك الفيديوهات، وبمواجهتهم أقروا بقيامهم بالتصوير والنشر بقصد الإساءة أو النكاية بآخرين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وفي المقابل، وضمن خطة التأمين الشامل للعملية الانتخابية، نجحت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين اللجان والدوائر الانتخابية في ضبط عدد من الوقائع، تمثلت في ضبط أشخاص وسيدات بمحيط بعض الدوائر، بحوزتهم مبالغ مالية.

وبطاقات رقم قومي، وكروت دعائية، في محاولة للتأثير غير المشروع على الناخبين، حيث تم التحفظ على المضبوطات، وضبط السيارات المستخدمة في بعض الوقائع، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.

كما تمكنت القوات من كشف ملابسات مقطع فيديو تضمن تعدي أحد الأشخاص على آخر بدعوى توجيه الناخبين، حيث تم ضبط الطرفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما، في إطار تطبيق القانون على الجميع دون تفرقة.

وأكدت مديرية أمن سوهاج أن تلك الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادات الأمنية العليا، وفي مقدمتها مدير الأمن، بفرض هيبة القانون، والتعامل الفوري مع أية مخالفات أو محاولات عبث بالعملية الانتخابية، سواء عبر الرشوة الانتخابية أو ترويج الشائعات أو نشر أخبار مغلوطة.

وشددت الأجهزة الأمنية على استمرار المتابعة اللحظية للعملية الانتخابية بكافة دوائر المحافظة، والتعامل بكل حسم مع أي خروج عن القانون، مع التأكيد على أن نزاهة الانتخابات خط أحمر لا يُسمح بتجاوزه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع الوقائع، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج مديرية أمن سوهاج انتخابات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

الاحتمال الأقرب.. منافس مصر في دور الـ 16 بـ كأس أمم إفريقيا

الطقس في مصر

الأقمار الصناعية ترصد سحبا منخفضة وأمطارا غزيرة قادمة| حالة الطقس

الأرصاد

شتاء حقيقي يضرب مصر.. أمطار ورياح شديدة واضطراب بالملاحة البحرية

الدكتورة حنان قرني مدير عام المجازر مع محررة صدى البلد

مدير عام المجازر لـ«صدى البلد»: رخص الأسعار الشديد «إنذار خطر».. وهذه أهم نصائح شراء اللحوم والدواجن

أمطار

أمطار ورياح سرعتها 60 كيلومتر.. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية قادمة

مها الصغير

الحكم على الإعلامية مها الصغير لاتهامها بسرقة لوحات فنية.. بعد قليل

سعر الدولار الآن في مصر بعد خفض الفائدة.. استقرار ملحوظ بالبنوك اليوم

سعر الدولار الآن في مصر بعد خفض الفائدة.. استقرار ملحوظ بالبنوك اليوم

الطفل عمر ياسر

ضربة معلمة تفقد طفلا بصره في نجع حمادي.. ووالده لـ "صدى البلد": 18 غرزة وكفالة 2000 جنيه.. هل هذا ثمن عين ابني؟!

ترشيحاتنا

الهلال الأحمر

مشغولات سيناوية تُزين جناح الهلال الأحمر بمعرض «ديارنا» الجونة

كوثر محمود نقيب التمريض

بشرى لأعضاء هيئة التمريض.. مضاعفة المعاش وتيسير الصرف عبر الفيزا

نقابة الصحفيين

نقابة الصحفيين تكرم الكاتبة أمينة شفيق

بالصور

رمضان 2026.. عصام عمر وباسم سمرة من كواليس مسلسل عين سحرية

عصام عمر وباسم سمرة
عصام عمر وباسم سمرة
عصام عمر وباسم سمرة

استعدى لرمضان عشان ترتاحي .. طريقة تخزين الشيش طاووق في الفريزر | جاهز على الشوي

الشيش طاووق
الشيش طاووق
الشيش طاووق

نشرة المرأة والمنوعات | الطريقة الصحيحة لترميم الشعر بعد البروتين والكيراتين.. نوع من الطعام اليومي يدمر الكبد ببطء

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فى أول تجربة تمثيلية.. أحمد رمزي يواصل تصوير فخر الدلتا.. صور

مسلسل فخر الدلتا
مسلسل فخر الدلتا
مسلسل فخر الدلتا

فيديو

دخلت ثلاجة الموتى بالخطأ

فتاة في ثلاجة الموتي بالخطأ.. اعرف السبب وماذا حدث؟

نبوءات بابا فانجا 2026

كوارث وزلازل وصراعات عالمية.. نبوءات بابا فانجا عن عام 2026

ريهام عبد الغفور

بعد واقعة الصور المسيئة.. الفنانون يساندون ريهام عبد الغفور بقوة

شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف

بعد محاولة إحــ.ــراق نفسه.. شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف| ما السبب؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر القديمة وسياستها الخارجية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

المزيد