بيجمع بطاقات الناخبين.. القبض على أحد أنصار مرشح في سوهاج

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام (أحد الأشخاص) بمحيط إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج بتجميع عدد من البطاقات الشخصية الخاصة ببعض المواطنين وتوزيع مبالغ مالية على الناخبين لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط الظاهر بمقطع الفيديو وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة مركز شرطة أبو حمص بالبحيرة من ضبط (سائق) أثناء قيامه بالتجول بمحيط الدائرة مستقلاً سيارة "ميكروباص" وبحوزته مبالغ مالية تمهيداً لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الإنتخابية لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

تم التحفظ على السيارة الـ "ميكروباص" وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة مركز شرطة إدكو بالبحيرة من ضبط (أحد الأشخاص) بمحيط الدائرة ، لقيامه بحث المواطنين على التصويت لصالح أحد المرشحين تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة مركز شرطة المراغة بسوهاج من ضبط (أحد الأشخاص) بمحيط الدائرة ، وبحوزته عدد من البطاقات الشخصية الخاصة ببعض المواطنين ومبالغ مالية تمهيداً لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الإنتخابية لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.