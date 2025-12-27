قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التضامن تفتتح فعاليات معرض "ديارنا للحرف اليدوية والتراثية" بالجونة
نقيب الصحفيين ناعيا داود عبد السيد : رحل فيلسوف السينما
10 نصائح ذهبية لصيانة السيارة قد توفر عليك عناء الذهاب إلى الميكانيكي
تقديرا لجهوده.. وزير الصحة يكرم مسئول ملف الصحة بـ صدى البلد
سعر الدولار الآن في مصر بعد خفض الفائدة.. استقرار ملحوظ بالبنوك اليوم
تايوان: سكان منطقة تايبيه يشعرون بهزة أرضية بقوة 6.7 درجة
باحث: نتنياهو يوظف «الورقة الإيرانية» لتحقيق مكاسب انتخابية
وزير الصحة: خفض معدل الإنجاب الكلي إلى 2.41 مبكرا عن المستهدف 2027
علي حسن: تتميز هذه الجولة من الانتخابات بقوة إزالة السلبيات
رمضان 2026.. عصام عمر وباسم سمرة من كواليس مسلسل عين سحرية
حبس مها الصغير شهرا وغرامة 10 آلاف جنيه بتهمة سرقة لوحات فنية
ليفربول يتقدم على وولفرهامبتون بثنائية في الشوط الأول بالبريميرليج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

دفاع هدير عبد الرازق يودع أسباب الطعن بالنقض علي حكم حبسها سنة

هدير عبدالرازق
هدير عبدالرازق
كتب محمد عبدالله :

أودع دفاع البلوجر الشهيرة هدير عبد الرازق، ممثلًا في الدكتور هاني سامح المحامي، اليوم، أسباب الطعن بالنقض أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض على الحكم الصادر من محكمة مستأنف جنح القاهرة الاقتصادية، الصادر بحبسها سنة. جاءت مذكرة أسباب النقض في 131 ورقة، تحوي 67 سببًا ووجهًا لنقض الحكم الصادر ضدها بالحبس سنة، وتطرح القيم كصراع سرديات، وتثير معركة تعريف: هل المقصود “قيم مصر” كما تظهر في تراثها الفني والإعلامي منذ عقود، أم قيم “أفغانية وإيرانية رجعية” تُنسب زورًا إلى الأسرة المصرية؟

وقال الدفاع في مذكرة الطعن إن الحكم المطعون عليه شابه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع، والخطأ في تطبيق القانون. وركّز الطعن على ما وصفه الدفاع بـ“أزمة الدليل الإلكتروني”، مشددًا على أن الدليل الرقمي لا ينهض إلا باستيفاء ضمانات فنية صارمة، مثل بصمة الهاش، ووسائل منع الكتابة على الأصل (Write blocker)، وتوثيق سلسلة الحيازة من الضبط حتى العرض على المحكمة، فضلًا عن ضرورة ربط تقني مستقل لنِسبة الحسابات أو المحتوى للمتهم عبر سجلات المنصات وبيانات الدخول، لا الاكتفاء بتحريات.

كما دفع بأن محكمة الموضوع لم تُجب طلبات جوهرية، في مقدمتها عرض المقاطع/المصنف محل الاتهام على جهة خبرة فنية مختصة، وعلى رأسها الرقابة على المصنفات الفنية، بوصفها جهة الاختصاص في معيار “القيم والآداب”، معتبرًا أن استبدال الخبرة الفنية بتقدير ذاتي يخل بضمانات المحاكمة العادلة. وإخلالًا بحق الدفاع بسبب رفض أو تجاهل طلبات جوهرية، أبرزها بطلان القبض والتفتيش، وبطلان التحقيقات لابتنائها على إجراءات باطلة، وبطلان الدليل الإلكتروني لغياب ضوابط الفحص الرقمي (الهاش، منع الكتابة، سلسلة الحيازة، الفحص اليدوي دون برنامج معتمد)، وفساد التحريات وظنيتها وجهالة مصدرها، وانتفاء النشر من الطاعنة، وحظر القياس في التجريم، وانتفاء جريمة الفعل الفاضح، والدفع بعدم دستورية نص القيم الأسرية، ومرجعية الرقابة على المصنفات الفنية، وبطلان تقرير الفحص الفني. وقد طلب الدفاع استدعاء مجري القبض والتحريات وضابط الفحص الفني.

وربط الدفاع بين “مرونة” تعبير “القيم الأسرية” وبين خطر التوسع في التجريم، مشيرًا إلى الدفع بعدم دستورية النص لفضفاضيته ومساسه بحريات التعبير والإبداع، وهو ما اعتبره مدخلًا لتحويل “القيم” إلى معيار غير منضبط. وذهب الدفاع إلى أن القضية ليست مجرد محاكمة لبلوجر، بل هي جدل حول هوية المجال العام: هل تُدار “القيم” بمعيار الدولة المدنية وتراثها الفني، أم بمعيار وافد أكثر تشددًا؟ وتستشهد المذكرة بإشارة إلى حديثٍ عن تغلغل “قيم الوهابية والسلفية” في مجتمعات أخرى، لتسأل: “فما بالنا بمصر؟”. كما تصف المذكرة الاتهام بأنه ينسب للطاعنة مخالفة “قيم أفغانية وإيرانية رجعية” تُقدَّم – في نظر الدفاع – وكأنها قيم الأسرة المصرية.

وطلب الدفاع في ختام مذكرة الطعن وقف تنفيذ الحكم، ثم نقض الحكم والقضاء بالبراءة، واحتياطيًا تحديد جلسة لنظر الموضوع.

هدير هدير عبدالرازق إحالة هدير عبدالرازق النقض نقض هدير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

الاحتمال الأقرب.. منافس مصر في دور الـ 16 بـ كأس أمم إفريقيا

الطقس في مصر

الأقمار الصناعية ترصد سحبا منخفضة وأمطارا غزيرة قادمة| حالة الطقس

الدكتورة حنان قرني مدير عام المجازر مع محررة صدى البلد

مدير عام المجازر لـ«صدى البلد»: رخص الأسعار الشديد «إنذار خطر».. وهذه أهم نصائح شراء اللحوم والدواجن

الأرصاد

شتاء حقيقي يضرب مصر.. أمطار ورياح شديدة واضطراب بالملاحة البحرية

مها الصغير

الحكم على الإعلامية مها الصغير لاتهامها بسرقة لوحات فنية.. بعد قليل

أمطار

أمطار ورياح سرعتها 60 كيلومتر.. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية قادمة

سعر الذهب اليوم

رسميا.. سعر جرام الذهب عيار 21 يتخطى 6000 جنيه اليوم السبت 27-12-2025

الطفل عمر ياسر

ضربة معلمة تفقد طفلا بصره في نجع حمادي.. ووالده لـ "صدى البلد": 18 غرزة وكفالة 2000 جنيه.. هل هذا ثمن عين ابني؟!

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف مع وفد من باحثي أكاديمية بولغار

وزير الأوقاف يلتقي باحثي أكاديمية بولغار بتتارستان الروسية لتعزيز التعاون العلمي والثقافي

وزير الأوقاف يشارك في مناقشة رسالة ماجستير بكلية أصول الدين بالقاهرة

وزير الأوقاف يشارك في مناقشة رسالة ماجستير بكلية أصول الدين بالقاهرة

أذكار المساء

أذكار المساء مكتوبة .. رددها تمنحك نوراً وضياءً وتحفظك من كل مكروه

بالصور

رمضان 2026.. عصام عمر وباسم سمرة من كواليس مسلسل عين سحرية

عصام عمر وباسم سمرة
عصام عمر وباسم سمرة
عصام عمر وباسم سمرة

استعدى لرمضان عشان ترتاحي .. طريقة تخزين الشيش طاووق في الفريزر | جاهز على الشوي

الشيش طاووق
الشيش طاووق
الشيش طاووق

نشرة المرأة والمنوعات | الطريقة الصحيحة لترميم الشعر بعد البروتين والكيراتين.. نوع من الطعام اليومي يدمر الكبد ببطء

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فى أول تجربة تمثيلية.. أحمد رمزي يواصل تصوير فخر الدلتا.. صور

مسلسل فخر الدلتا
مسلسل فخر الدلتا
مسلسل فخر الدلتا

فيديو

نبوءات بابا فانجا 2026

كوارث وزلازل وصراعات عالمية.. نبوءات بابا فانجا عن عام 2026

ريهام عبد الغفور

بعد واقعة الصور المسيئة.. الفنانون يساندون ريهام عبد الغفور بقوة

شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف

بعد محاولة إحــ.ــراق نفسه.. شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف| ما السبب؟

صورة من الزيارة

وزير الصحة: كلية الطب بالقوات المسلحة تجمع بين الانضباط العسكرى والتفوق العلمى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد