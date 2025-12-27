القبض على شخصين يوجهان الناخبين في سوهاج

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على آخر ودفعه لقيامه بتوجيه الناخبين للإدلاء بأصواتهم لصالح أحد المرشحين بدائرة مركز شرطة دار السلام بسوهاج.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وإتهم القائم على النشر بالتعدى عليه "أمكن ضبطه".

وتمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة مركز شرطة المراغة بسوهاج من ضبط (أحد الأشخاص) بمحيط الدائرة ، وبحوزته عدد من البطاقات الشخصية الخاصة ببعض المواطنين ومبالغ مالية تمهيداً لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الإنتخابية لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.