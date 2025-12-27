القبض على أحد أنصار مرشح في الانتخابات بقنا

تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة مركز شرطة قوص بقنا من ضبط (أحد الأشخاص) بمحيط الدائرة، وبحوزته عدد من البطاقات الشخصية خاصة ببعض المواطنين لحثهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة مركز شرطة المراغة بسوهاج من ضبط (أحد الأشخاص) بمحيط الدائرة ، وبحوزته عدد من البطاقات الشخصية الخاصة ببعض المواطنين ومبالغ مالية تمهيداً لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الإنتخابية لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

