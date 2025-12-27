محافظ سوهاج يتفقد لجان انتخابات الإعادة لمجلس النواب بأخميم وسوهاج وساقلتة

قام اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، مع بداية انطلاق انتخابات الإعادة لمجلس النواب ديسمبر 2025، بجولات ميدانية لمتابعة سير العملية الانتخابية، حيث تفقد عددًا من اللجان الفرعية بمراكز أخميم ومدينة سوهاج وساقلتة.

للاطمئنان على انتظام سير العملية الانتخابية، وتوفير كافة التسهيلات للمشاركين من قضاة ومشرفين وناخبين.

محافظة سوهاج

واستهل المحافظ الجولة بتفقد لجنة مدرسة قدري أبو حسين الثانوية العسكرية، ولجنة مدرسة الفتح الابتدائية المشتركة، بمركز أخميم، ثم تفقد لجنتي مدرسة الشيماء الثانوية بنات.

ولجنتي المدرسة الثانوية الميكانيكية، بحي شرق مدينة سوهاج، واختتم المحافظ الجولة بتفقد لجنة معهد المستعمرة الإبتدائي الأزهري بالجلاوية، ولجنة مبنى هندسة الري بالفراسية، بمركز ساقلتة.

واطمأن المحافظ خلال الجولة من السادة المستشارين رؤساء اللجان على توافر كافة الاحتياجات الإدارية والتنظيمية، والتأكد من تهيئة المناخ الملائم داخل اللجان لتيسير عملية التصويت، خاصة لكبار السن وذوي الإعاقة، مشيدًا بحسن التنظيم والتعاون بين الجهات المعنية.

وأكد "سراج" على استمرار غرف العمليات بالمحافظة والمراكز في متابعة العملية الانتخابية على مدار الساعة، وتذليل أي عقبات قد تواجه الناخبين، داعيا أبناء سوهاج للمشاركة الإيجابية وممارسة حقهم الانتخابي، تأكيدا على هذا الاستحقاق الدستوري، وعدم التفريط في حق المواطن للإدلاء بصوته بحرية تامة.