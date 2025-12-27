قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

جهود مكثفة لمديرية أمن سوهاج لضبط محاولات التأثير على الناخبين

أحد المتهمين
أحد المتهمين
سوهاج _ أنغام الجنايني

واصلت مديرية أمن سوهاج، برئاسة اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، جهودها المكثفة لتأمين سير العملية الانتخابية بمختلف مراكز المحافظة، في إطار توجيهات وزارة الداخلية بضرورة الحفاظ على نزاهة الاستحقاق الانتخابي، والتصدي الحاسم لأية محاولات من شأنها التأثير على إرادة الناخبين أو الإخلال بسير العملية الانتخابية.

في هذا السياق، تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة مركز شرطة جرجا من ضبط أحد الأشخاص بمحيط اللجنة الانتخابية، وبحوزته عدد من كروت الدعاية الانتخابية الخاصة بأحد المرشحين، بالإضافة إلى مبالغ مالية، كان يعتزم توزيعها على الناخبين حال ترددهم على الدائرة الانتخابية، بهدف التأثير عليهم ودفعهم للتصويت لصالح المرشح المشار إليه.

ماذا حدث؟

وفي واقعة مماثلة، نجحت الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة مركز شرطة دار السلام في ضبط أحد الأشخاص، أثناء تواجده بمحيط اللجنة، وبحوزته عدد من بطاقات الرقم القومي الخاصة ببعض المواطنين، إلى جانب كروت دعاية انتخابية ومبالغ مالية، في محاولة لاستغلالها في التأثير غير المشروع على الناخبين بالمخالفة للقانون.

كما واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج جهودها بدائرة مركز شرطة المراغة، حيث تمكنت من ضبط أحد الأشخاص بمحيط إحدى الدوائر الانتخابية، وبحوزته عدد من البطاقات الشخصية الخاصة ببعض المواطنين، بالإضافة إلى مبالغ مالية، تمهيدًا لاستخدامها في استمالة الناخبين والتأثير على اختياراتهم الانتخابية.

وأكدت مصادر أمنية أن تلك الضبطيات تأتي في إطار خطة أمنية شاملة وضعتها مديرية أمن سوهاج، لتأمين المقار واللجان الانتخابية، والتعامل الفوري مع أية مخالفات أو محاولات للتأثير على الناخبين، بما يضمن خروج العملية الانتخابية في صورة حضارية تعكس وعي المواطنين واحترام سيادة القانون.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين في الوقائع الثلاث، والتحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة، فيما تولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات، لاتخاذ ما يلزم من قرارات قانونية.

وتؤكد مديرية أمن سوهاج استمرار جهودها المكثفة على مدار الساعة لتأمين العملية الانتخابية، والتصدي لكافة أشكال الخروج على القانون، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الداخلية، وحفاظًا على نزاهة وشفافية الانتخابات.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج انتخابات أمن سوهاج

المجلس القومي للمرأة
طريقة عمل الأرز المعمر باللحمة
تركيب بلاط الإنترلوك
علاج جفاف العين
