اللجان الفرعية تغلق أبوابها بعد انتهاء اليوم الأول من إعادة التصويت بانتخابات النواب

أغلقت اللجان الفرعية أبوابها فى تمام الساعة التاسعة مساءًا اليوم السبت الموافق 27 ديسمبر 2025، بعد استقبال الناخبين المصريين للتصويت باليوم الأول بجولة الإعادة بـ19 دائرة ملغاة بأمر الهيئة الوطنية للانتخابات، بانتخابات مجلس النواب 2025.. ويسمح لآخر ناخب متواجد بجمعية الانتخابات قبل التاسعة من الإدلاء بصوته.



من جانبها، تعقد غرفة العمليات المركزية للهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، مؤتمرها الثاني مساء اليوم السبت الموافق 27 ديسمبر 2025، بعد قليل، لمتابعة التصويت وغلق اللجان الفرعية بـ7 محافظات بجولة الإعادة بـ19 دائرة ملغاة بأمر الهيئة الوطنية، بانتخابات مجلس النواب 2025، في يومها الأول.



المؤتمر الأول الصباحي



عقدت غرفة العمليات المركزية للهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، مؤتمرها الأول في تمام الساعة الحادية عشر صباح اليوم السبت الموافق 27 ديسمبر 2025، لمتابعة التصويت في اللجان الفرعية بـ7 محافظات بجولة الإعادة بـ19 دائرة ملغاة بأمر الهيئة الوطنية، بانتخابات مجلس النواب 2025.

وقال القاضي أحمد بندارى في بداية المؤتمر أن الانتخابات تجرى بـ19 دائرة يتنافس خلالها 70 مرشحا على 35 مقعد، وتجرى في 1694 لجنة فرعية وتواصلت غرفة العمليات مع رؤساء لجان المتابعة بـ7 محافظات.

وأوضح بندارى أن جولة الإعادة تجرى في محافظة الجيزة، بالدائرة الثامنة ومقرها قسم إمبابة على مقعد واحد، وبمحافظة الفيوم، بالدائرة الاولى ومقرها مركز الفيوم على مقعد واحد، الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبشواى على مقعدين، وبمحافظة أسيوط، الدائرة الثالثة ومقرها مركز الفتح على 3 مقاعد، وبمحافظة سوهاج، الدائرة الأولى ومقرها مركز سوهاج على مقعدين، الدائرة الثانية ومقرها مركز أخميم على مقعدين، الدائرة الثالثة ومقرها مركز المراغة على مقعد واحد، الدائرة الرابعة ومقرها مركز طهطا على 3 مقاعد، الدائرة الخامسة ومقرها مركز جرجا على مقعدين، الدائرة السادسة ومقرها مركز المنشأة على مقعد واحد، الدائرة الثامنة ومقرها مركز دار السلام على مقعد واحد، وبمحافظة قنا الدائرة الأولى ومقرها مركز قنا على مقعدين، الدائرة الثانية ومقرها مركز قوص على مقعدين، الدائرة الثالثة ومقرها مركز نجع حمادى على مقعدين، الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبو تشت على مقعدين، وبمحافظة الإسكندرية الدائرة الثانية ومقرها قسم أول الرمل على مقعد واحد، وبمحافظة البحيرة، الدائرة الاولى ومقرها قسم دمنهور على 3 مقاعد، الدائرة الثالثة ومقرها مركز ابو حمص على مقعدين، الدائرة الثامنة ومقرها مركز إيتاى البارود على مقعدين.



أكد القاضي شريف العقبى رئيس لجنة المتابعة بمحافظة الجيزة انتظام العملية الانتخابية والتصويت في 62 لجنة فرعية تابعة للجنة العامة رقم 8 قسم إمبابة والتي قتحت في موعدها المحدد الساعة 9 صباحا لاستقبال الناخبين.



وأضاف القاضي إيهاب همت رئيس لجنة المتابعة بمحافظة الفيوم بانتظام الانتخاب بدائرتين انتخلبيتين يجرى بهما الإعادة بـ169 لجنة فرعية، وتأخر اللجنة رقم 39 ابشواى بمدرسة يوسف الصديق.



وأوضح القاضي عماد عثمان رئيس لجنة المتابعة بمحافظة أسيوط أن الإعادة على 3 مقاعد بالدائرة الثالثة ومقرها مركز الفتح بعدد 139 لجنة فرعية انتظمت منذ الصباح الباكر عدا لجنتين رقم 6 بمركز البدارى تأخرت 10 دقائق واللجنة رقم 39 وصل رئيس اللجنى متأخر 20 دقيقة لوقوع حادث بالطريق، موضحا وجود كثافات تصويتية في أسيوط منذ الساعات الأولى خاصة في بعض اللجان بقرى المرشحين وتم الدفع بقضاة احتياطيين لسحب الكثافات.



وأشار القاضي عبد الناصر التايب رئيس لجنة المتابعة بمحافظة سوهاج إلى وجود 7 لجان عامة بواقع 586 لجان فرعية تم انتظام العمل بها دون شكاوى وتأخر اللجنة رقم 152 أخميم فتحت في الساعة 9 ونصف صباحا.



وأضاف القاضي إسماعيل زناتى رئيس لجنة المتابعة بمحافظة قنا بانتظام العملية الانتخابية بـ4 دوائر انتخابية بواقع 352 لجنة فرعية وعدم وجود شكاوى.



وأكد القاضي تامر الخطيب بعدم وجود أي معوقات أوشكاوى تعيق العملية الانتخابية في 89 لجنة فرعية بالدائرة الثانية مقرها قسم أول الرمل.



وأوضح القاضي محمد عبد العظيم رئيس لجنة المتابعة بمحافظة البحيرة انتظام التصويت في 279 لجنة فرعية بـ3 لجان عامة عدا اللجنة 40 مركز ايتاى البارود تأخرت أكثر من ساعتين نظرا لوجود حادث تصادم طفيف بسيارة رئيس اللجنة وتم تحرير مذكرة بذلك الشأن باعتباره عضو هيئة النيابة الإدارية إلى مجلس إدارة الهيئة الوطنية وفى حالة إثبات تقصيره يتم إخطار الهيئة التابع لها.