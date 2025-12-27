علاقة غير شرعية تنتهى بابتزاز سيدة بصور وفيديوهات على الإنترنت

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى إدعت خلاله إحدى السيدات أنه عقب فقدها هاتفها المحمول قام أحد الأشخاص بالعثور عليه وتحصل منه على صور وفيديوهات خاصة بها ونشرها على صفحته على مواقع التواصل الإجتماعى وإبتزازها مادياً بالبحيرة.

تفاصل الواقعة

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد الشاكية (ربة منزل- مقيمة بدائرة مركز شرطة كفرالدوار) وبمواجهتها قررت بوجود علاقة بينها وبين (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة أبوحمص) وقيامها بإرسال صور ومقاطع فيديو خاصة بها له، وعقب ذلك قام المذكور بإستغلالها ونشرها على حسابه، وأقرت بإدعائها بتعرضها للإبتزاز المادى على خلاف الحقيقة للنيل من المذكور وإنهاء تلك العلاقة.. وأمكن ضبط المشكو فى حقه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.