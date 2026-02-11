الرئيس الإيراني: دول الجوار ساعدت على خفض التوتر خلال الأحداث الأخيرة

أعلن الرئيس الإيراني، أن دول الجوار ساعدت على خفض التوتر خلال الأحداث الأخيرة، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لموقع أكسيوس أمس الثلاثاء بأنه "يفكر" في إرسال مجموعة حاملات طائرات ضاربة أخرى إلى الشرق الأوسط، في ظل استمرار الولايات المتحدة في الضغط على إيران وسط المفاوضات الجارية.

وقال ترامب عشية اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض يوم الأربعاء: "لدينا أسطول متجه إلى هناك، وقد ينطلق أسطول آخر".

وأضاف ترامب لموقع أكسيوس متحدثًا عن نتنياهو: "إنه يريد اتفاقًا أيضًا. يريد اتفاقًا جيدًا".

كما صرح ترامب لموقع أكسيوس بأنه يتوقع جولة ثانية من المحادثات مع إيران الأسبوع المقبل.







