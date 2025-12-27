أحمد موسى: كل التحية للجماهير المغربية على دعمها لمنتخب مصر في أمم إفريقيا

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بأداء منتخب مصر في مباراته أمس أمام جنوب إفريقيا ضمن دور المجموعات بأمم إفريقيا 2025، قائلا: أداء ولا أروع هو ده منتخب مصر والماتش كان يخلص مستريح وكان ممكن نسجل 3 أو 4 أهداف.



ووجه موسى، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، التحية للكابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر لأنه كان بيدير بشكل جيد وتشوفه تقول كان عاوز ينزل يلعب لأن في فرص سهلة ضاعت.



كما وجه الإعلامي أحمد موسى، التحية للجماهير المغربية التي زينت ستاد أغادير، معلقًا: تحس أننا كنا بنلعب في ستاد القاهرة وليس ملعب أغادير حيث كان هناك 42 ألف مشجع مغربي بيدعموا ويهللوا للفراعنة.



وواصل: في كأس العالم الذي أقيم في قطر 2022 شجع المصريون أسود الأطلس وهم لم ينسوا هذا الأمر وترجموا ذلك في أنه لم يكن هناك موطئ لقدم بالاستاد أمس ولذلك نحييهم ونحبهم على رفع علم مصر واللافتات الداعمة لمنتخبنا الوطني.



واختتم الإعلامي أحمد موسى: كنا نتمنى فوز منتخب المغرب على مالي في مباراة الأمس والتأهل إلى الدور المقبل مع مصر ولكن المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.