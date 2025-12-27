أحمد موسى: ما يهدد أمن الصومال يهدد الدول العربية والإفريقية والعالمية

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن أن هناك محاولات لتفكيك وتفسيخ بعض الدول العربية، موضحا أن مجرم الحرب نتنياهو اعترف فجأة بالأمس بما تسمى أرض الصومال.

وأضاف، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن ما تسمى بأرض الصومال لا أحد يعترف بها في العالم، وهي تريد الانفصال منذ 1991، موضحًا أن إثيوبيا تريد أن يكون لها موطئ قدم على البحر، وتحصل على ميناء بربرة الصومالي، وهذا ترفضه مصر، ولن يحدث أبدًا، وده موضوع مفيهوش فصال.

وأكد أن مصر كانت ترى مبكرًا هذا الأمر؛ لأن لديها معلومات ورؤية، ففي يناير 2024 كانت هناك زيارة للرئيس الصومالي للقاهرة، وفي أغسطس التالي تم توقيع اتفاقية عسكرية بين مصر والصومال، ووقع عن مصر حينها الفريق أول عبد المجيد صقر.

ولفت إلى أن هناك اتفاقية دفاع مشترك بين الدول العربية، موضحا أن الصومال طلب من مصر مساعدته في مواجهة الإرهاب وتنظيم القاعدة، ومصر لا يمكن أن تتأخر أبدًا عن الأشقاء، ومُشاركة بالفعل في بعثة الاتحاد الإفريقي بالصومال.

واستطرد الإعلامي أحمد موسى، أن الصومال دولة عربية شقيقة وأمنها من أمننا وما يهدد أمن الصومال يهدد كل الدول العربية والإفريقية والعالمية، وهي عضو غير دائم في مجلس الأمن تنتهي عضويتها في نهاية العام المقبل، والنهاردة جاي الكيان الصهيوني يعترف بحِتِّة أرض تبعها؟!.

واختتم حمد موسى أن هناك تهديدا وجوديا لدول القرن الإفريقي، ولا بد أن يكون هناك تحركا على أعلى مستوى؛ لأن هذه أخطر أزمة مقبلة، حيث أن إسرائيل اعترفت بجزء من دولة عربية، وفتحت سفارة لها هناك، وهذا أمر خطير.