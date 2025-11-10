الأهلي يهزم الزمالك 3 - 2 في بطولة الجمهورية مواليد 2007

اقتنص فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2007 فوزًا ثمينًا أمام ضيفه الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الإثنين على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الجمهورية.

بدأ الزمالك بالتسجيل خلال الشوط الأول، وفي الشوط الثاني نجح يوسف كامل في إدراك هدف التعادل للأهلي في الدقيقة 55 بعدما انفرد بحارس المرمى.

وأضاف إياد مدحت الهدف الثاني بضربة رأسية في الدقيقة 86، وبعدها بدقيقة واحدة حصل الزمالك على ركلة جزاء سجل منها هدف التعادل، قبل أن يخطف محمد هيثم هدف الفوز للأهلي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، ليفوز الأهلي بالمباراة بنتيجة 3 - 2.

وبدأ «أهلي 2007» المباراة بتشكيل مكوَّن من:

حراسة المرمى: إياد تامر.

الدفاع: عصام أحمد – إياد مدحت – يوسف رامي – كريم عيد.

الوسط: محمد عاطف – عبد الرحمن رامي «مانو» – محمد رأفت – يوسف كامل – زيدان ناجح.

الهجوم: مصطفى بهجت.

وشارك ياسين عاطف بدلًا من مصطفى بهجت، ومهاب وائل بدلًا من زيدان ناجح، ومحمد هيثم بدلًا من عبد الرحمن رامي «مانو»، ومحمد طه بدلًا من محمد عاطف، وزياد وائل بدلًا من يوسف كامل.

بهذا الفوز رفع «أهلي 2007» رصيده إلى 18 نقطة من الفوز في 5 مباريات والتعادل في 3 مباريات، حيث فاز على مودرن سبورت 7 - 0، وعلى فاركو 4 - 1، وتعادل مع غزل المحلة 1 - 1، وفاز على بيراميدز 2 - 0 اعتباريًا، وتعادل مع إنبي 2 - 2، وتعادل مع سيراميكا 1 - 1، وفاز على حرس الحدود 2 - 0، وعلى الزمالك 3 - 2، مسجلًا 22 هدفًا مقابل 7 أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق «أهلي 2007» كلًّا من: هاني العقبي مديرًا فنيًا، وأحمد جلال مدربًا عامًا، وعصام الغندور مدربًا لحراس المرمى، وأحمد فؤاد إداري الفريق، ومحمد حمدي طبيب الفريق، ومحمد نحلة مخطط الأحمال، وإبراهيم خاطر أخصائي التدليك.