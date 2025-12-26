صفقة تبادلية محتملة تشعل سوق الانتقالات.. ما مصير محمد صلاح؟

يتصدر مستقبل النجم محمد صلاح عناوين الصحف البريطانية خلال الفترة الأخيرة، في ظل التوتر الذي طفا على السطح بينه وبين مدرب ليفربول الهولندي أرني سلوت، قبل التحاق اللاعب بمعسكر منتخب بلاده للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2025 المقامة حاليا في المغرب.

مستقبل غامض لمحمد صلاح في ليفربول

ورغم محاولات احتواء الأزمة بتصريحات تؤكد تجاوز الخلافات، لا تزال الشكوك تحيط باستمرار صلاح داخل أسوار “أنفيلد”، وسط تقارير تشير إلى إمكانية رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

الدوري السعودي يدخل على خط المفاوضات

تزامنا مع الغموض المحيط بمستقبل قائد المنتخب المصري، ارتبط اسم محمد صلاح بالانتقال إلى الدوري السعودي، حيث أبدت عدة أندية كبرى اهتمامها بالحصول على خدماته، أبرزها الهلال والاتحاد والنصر، إضافة إلى القادسية.

ويأتي هذا الاهتمام في إطار سعي الأندية السعودية لاستقطاب نجوم الصف الأول عالميا، بما يعزز القيمة الفنية والتسويقية للدوري.

الهلال يبحث عن صفقة عالمية

دخل نادي الهلال بقوة في سباق التعاقد مع محمد صلاح، مدفوعا برغبة إدارته في ضم نجم عالمي قادر على إحداث الفارق داخل الملعب، ورفع شعبية النادي على المستوى الدولي.

غير أن هذا التوجه يصطدم بتحدٍ مهم، يتمثل في مستقبل لاعب الوسط البرتغالي روبن نيفيز، الذي ينتهي عقده مع الهلال في يونيو المقبل، وسط اهتمام متزايد من أندية أوروبية، خاصة من الدوري الإنجليزي الممتاز، في ظل المستويات اللافتة التي قدمها سابقًا مع وولفرهامبتون.

نيفيز على طاولة المفاوضات

في ظل حاجة ليفربول لتدعيم خط الوسط بلاعب يجمع بين الصلابة الدفاعية والقدرة على صناعة اللعب، يبرز اسم روبن نيفيز كخيار مثالي يتماشى مع فلسفة المدرب أرني سلوت.

ومع استمرار الغموض بشأن مستقبل صلاح، قد يدخل نيفيز ضمن سيناريو صفقة تبادلية محتملة بين الهلال وليفربول، تُنهي تعقيدات الملف بالنسبة للطرفين.

صفقة رابحة للجميع

إتمام صفقة تبادلية بين الهلال وليفربول قد يحمل مكاسب مشتركة، إذ سيحصل الهلال على خدمات محمد صلاح، هداف الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي، دون المخاطرة بخسارة نيفيز مجانًا بنهاية عقده.

في المقابل، يتخلص ليفربول من الراتب المرتفع لصلاح، ويعزز صفوفه بلاعب وسط دولي قادر على قيادة الإيقاع، مع منحه عقدًا مناسبًا من الناحية المالية.

القرار بانتظار الحسم

ورغم أن الصفقة تبدو منطقية على الورق، فإن حسمها يبقى مرهونًا بتطورات الأيام المقبلة، سواء على صعيد موقف ليفربول النهائي من رحيل نجمه الأول، أو قدرة الهلال على تلبية المتطلبات الفنية والمالية للصفقة المنتظرة.