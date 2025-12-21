رعب في ليفربول بسبب إصابة إيزاك.. تفاصيل

يخشى نادي ليفربول أن يكون مهاجمه ألكسندر إيزاك قد تعرض لإصابة خطيرة في ساقه خلال فوز الفريق 2-1 على توتنهام هوتسبير أمس السبت.

وقد تعرض إيزاك، الذي دخل بديلاً لكونور برادلي في الشوط الثاني، للإصابة أثناء محاولته افتتاح التسجيل في الدقيقة 56 بتسديدة من تمريرة فلوريان فيرتز، وبعد تسديد الكرة، سقط إيزاك بشكل غير طبيعي نتيجة تدخل عنيف من مدافع توتنهام ميكي فان دي فين، ولم يتمكن من الاحتفال مع زملائه.

تلقى إيساك، البالغ من العمر 26 عامًا، العلاج وغادر الملعب بمساعدة اثنين من أعضاء الطاقم الطبي لليفربول، ليحل محله جيريمي فريمبونج.

ووفقًا لشبكة "ذا أتلتيك" البريطانية فأن إيزاك لم يخضع بعد لفحص الرنين المغناطيسي الذي سيكشف عن مدى الإصابة، لكن ليفربول قلق بشأن حجم الضرر الذي لحق بساق المهاجم.

وسيكون غياب إيزاك لفترة طويلة ضربة قوية لكل من ليفربول واللاعب الذي انضم مقابل 125 مليون جنيه إسترليني، والذي سجل هدفه الثاني فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ انتقاله القياسي من نيوكاسل يونايتد في الصيف.

شارك إيزاك أساسيًا في ست مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول، وثلاث مباريات في دوري أبطال أوروبا، بينما تأقلم زميله في الفريق، هوجو إيكيتيكي - الذي سجل هدف الفوز على توتنهام بتسعة لاعبين - بشكل أسرع في ملعب أنفيلد.

كانت الأشهر الأولى لألكسندر إيزاك في ليفربول مُخيبة للآمال، ولكن عندما بدا أنه قد تجاوز محنته، تعرض لانتكاسة كبيرة أخرى.

لكن احتمال غيابه لفترة طويلة سيشكل ضربة قوية له كلاعب، كما سيؤثر سلبًا على المدرب آرني سلوت وخياراته الهجومية.

ومع غياب محمد صلاح للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية، كانت هذه فرصة سانحة لإيزاك وإكيتيكي للحصول على فرصة للعب أساسيين، وربما معًا، وتبددت تلك الخطط الآن، وسيحتاج سلوت إلى إدارة إكيتيكي بحذر.

وستكشف الفحوصات الإضافية عن مدى إصابة إيزاك، ولكن من المحتمل أن يضطر ليفربول إلى التحرك خلال فترة الانتقالات الشتوية.