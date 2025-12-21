قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار الذهب اليوم الأحد 21 ديسمبر.. كل الأعيرة بالمصنعية
أسعار الذهب اليوم الأحد في منتصف التعاملات
تحذير جوي عاجل من الأرصاد مع اقتراب درجات الحرارة من الصفر
حبس الـ عاملة المتهـــــــمة بسرقة فيـــــلا دبلوماســـي بالشيخ زايد
لحسم دستورية قرار .. محامو سارة خليفة وآخرين يطالبون بوقف سير الدعوى
أخبار التوك شو | استقرار الطقس والعملات والذهب.. سقوط 18شهيدًا جراء انهيار 22 منزلًا بغزة
فصل الكهرباء عن هذه المناطق بمدينة كفر الشيخ.. اعرف المواعيد
حاول خلع عينيها لعدم التعرف عليه.. محاولة هتك عرض طفلة تهز الشرقية
التردد متاح.. قنوات مجانية ناقلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025
إسرائيل تعلن بناء 69 مستوطنة خلال سنوات الحرب الثلاث على غزة
جيش الاحتلال الإسرائيلي: استهداف عنصرين من حزب الله في بلدة ياطر جنوب لبنان
بحضور أشرف عبد الباقي ووفاء عامر وسناء منصور.. توزيع جوائز آمال العمدة ومفيد فوزي.. صور
حسام حسن يكشف تفاصيل مكالمة محمد صلاح بعد أزمة مدرب ليفربول

حسام حسن
حسام حسن
عبدالله هشام

أكد حسام حسن ، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، إنه تواصل هاتفياً مع محمد صلاح نجم المنتخب وليفربول الإنجليزى بعد أزمته مع أرنى سلوت 

وأشار العميد خلال تصريحاته إلى أن أي لاعب فى العالم معرض لاختلاف وجهات النظر مع مدربه.

وأضاف حسام حسن، فى المؤتمر الصحفى قبل مباراة زيمبابوي بأمم أفريقيا، "أشعر بطموح صلاح ورغبته خلال المعسكر الحالي للمنتخب، ومنذ فترة كان قد تعرض لأزمة أيضا في المستوى وعاد لأدائه عن طريق منتخب مصر، وبعدها تألق فى ليفربول.

وأوضح : محمد صلاح سيقدم بطولة رائعة وسيظل من أفضل لاعبي العالم، وهو بحاجة للتتويج بذلك اللقب، ويجب أن يساعد نفسه ويساعدنا وأن نساعده على ذلك، وأرى أنه خلال التدريبات يبدو وكأنه لا يزال في بداية مشواره مع المنتخب".

وأشار حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول إلى أنه يتمنى الفوز مع الفراعنة بلقب كأس الأمم الأفريقية، مثلما فعلها كلاعب من قبل، مؤكدا أن المنتخب جاهز لضربة البداية أمام زيمبابوي غدا الاثنين.

وأضاف: "نعلم قيمة كأس أمم أفريقيا للجماهير المصرية ومستعدون لمواجهة زيمبابوي درسناهم جيداً ولديهم لاعبين محترفين ونحن جاهزون للقب".

وتابع حسام حسن، "البطل لازم يكون مستعد دائما لأى مواجهة ولدينا جيل حالى يكمل المسيرة مع جيل آخر وعندنا أعمار سنية صغيرة تبحث عن تحقيق مجد لها

وأختتم العميد تصريحاته قائلا: البطولة صعبة وكل المنتخبات لها حظوظ والمنتخبات الكبيرة مثل المغرب والسنغال وغيرهما تنافس وتسعى للقب ونحن نلعب على اللقب واللاعبين والجماهير تعرف ذلك".

منتخب مصر أمم أفريقيا كأس الأمم الأفريقية محمد صلاح حسام حسن

استعراض حرس الشرف وعروض قتالية.. الأكاديمية العسكرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية
6 ندوات توعوية.. الشرقية تختتم فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم

ندوة تثقيفية
الشباب والرياضة بالشرقية تنفذ برامج تدريب وتوعية وريادة أعمال لـ330 مستفيدا

الشباب والرياضة بالشرقية
بملامح مغايرة.. طفل فيلم "الدادة دودى" يحتفل بعقد قرانه

احمد عماد يحتفل بعقد قرانه
