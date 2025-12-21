حسام حسن يكشف تفاصيل مكالمة محمد صلاح بعد أزمة مدرب ليفربول

أكد حسام حسن ، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، إنه تواصل هاتفياً مع محمد صلاح نجم المنتخب وليفربول الإنجليزى بعد أزمته مع أرنى سلوت

وأشار العميد خلال تصريحاته إلى أن أي لاعب فى العالم معرض لاختلاف وجهات النظر مع مدربه.

وأضاف حسام حسن، فى المؤتمر الصحفى قبل مباراة زيمبابوي بأمم أفريقيا، "أشعر بطموح صلاح ورغبته خلال المعسكر الحالي للمنتخب، ومنذ فترة كان قد تعرض لأزمة أيضا في المستوى وعاد لأدائه عن طريق منتخب مصر، وبعدها تألق فى ليفربول.

وأوضح : محمد صلاح سيقدم بطولة رائعة وسيظل من أفضل لاعبي العالم، وهو بحاجة للتتويج بذلك اللقب، ويجب أن يساعد نفسه ويساعدنا وأن نساعده على ذلك، وأرى أنه خلال التدريبات يبدو وكأنه لا يزال في بداية مشواره مع المنتخب".

وأشار حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول إلى أنه يتمنى الفوز مع الفراعنة بلقب كأس الأمم الأفريقية، مثلما فعلها كلاعب من قبل، مؤكدا أن المنتخب جاهز لضربة البداية أمام زيمبابوي غدا الاثنين.

وأضاف: "نعلم قيمة كأس أمم أفريقيا للجماهير المصرية ومستعدون لمواجهة زيمبابوي درسناهم جيداً ولديهم لاعبين محترفين ونحن جاهزون للقب".

وتابع حسام حسن، "البطل لازم يكون مستعد دائما لأى مواجهة ولدينا جيل حالى يكمل المسيرة مع جيل آخر وعندنا أعمار سنية صغيرة تبحث عن تحقيق مجد لها

وأختتم العميد تصريحاته قائلا: البطولة صعبة وكل المنتخبات لها حظوظ والمنتخبات الكبيرة مثل المغرب والسنغال وغيرهما تنافس وتسعى للقب ونحن نلعب على اللقب واللاعبين والجماهير تعرف ذلك".