محمد صلاح في أحدث ظهور من مران المنتخب.. شاهد

شارك اللاعب محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر صورة جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

محمد صلاح

وظهر صلاح في الصورة من تدريبات منتخب مصر داخل التتش استعداداً لـ مباراة زيمبابوي.

منتخب مصر يختم مرانه

ويختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة المدير الفني حسام حسن، اليوم الأحد تدريباته في مدينة أغادير المغربية، وذلك ضمن التحضيرات النهائية قبل خوض المواجهة المرتقبة أمام منتخب زيمبابوي.

وتأتي هذه الحصة التدريبية لوضع اللمسات الأخيرة على خطة اللعب، وتجهيز اللاعبين بدنيًا وذهنيًا، مع التركيز على الجوانب التكتيكية التي ينوي الجهاز الفني تطبيقها خلال اللقاء.

ويحاول حسام حسن تنظيم الأداء الدفاعي والهجومي والرباط بين الخطوط للحفاظ على شكل الفراعنة في بطولة أمم أفريقيا وتحقيق الفوز في الافتتاح لتقديم دفعة معنوية للجماهير واللاعبين قبل المواجهات القوية.