طفرة في الكرة الطائرة الشاطئية.. حصاد مشرف للمنتخبات المصرية موسم 2025

شهدت منتخبات الكرة الطائرة الشاطئية بالاتحاد المصري للكرة الطائرة نقلة نوعية خلال عام 2025، بعد مشاركة موسعة ونتائج مشرفة على المستويين الأفريقي والعالمي.

وذلك في إطار رؤية تطويرية متكاملة يقودها مجلس إدارة الاتحاد برئاسة المهندس ياسر قمر، تستهدف بناء منظومة قوية ومستدامة للشاطئية جنبًا إلى جنب مع لعبة الصالات.

نتائج أفريقية تؤكد التقدم

نجحت منتخبات الشاطئية في تسجيل حضور قوي خلال المنافسات القارية، حيث حقق:منتخب الشابات المركز الثاني في دورة الألعاب الأفريقية بأنجولا، وهو إنجاز غير مسبوق يُحقق لأول مرة ضمن مشاركة 12 منتخبًا، ليؤكد تطور مستوى الشاطئية النسائية.

كذلك تحقيق مراكز متقدمة في بطولات كأس أفريقيا للناشئين والناشئات والشباب والشابات، التي أقيمت في المغرب ونيجيريا وجامبيا، وسط مشاركة واسعة من منتخبات القارة.

كما شارك منتخبا السيدات والرجال في منافسات الكبار بالكأس القارية الأفريقية بالمغرب، ونجح منتخبا مصر في تحقيق مراكز مشرفة تعكس تطور المستوى الفني والبدني.

مشاركة عالمية غير مسبوقة

وعلى الصعيد العالمي، سجلت منتخبات الشاطئية المصرية حضورًا لافتًا، من خلال:

المشاركة في بطولتي العالم للناشئين والناشئات تحت 18 سنة بقطر، بمشاركة 43 منتخبًا.

بالإضافة للمشاركة في بطولتي العالم للشباب والشابات تحت 21 سنة بالمكسيك، وسط مشاركة قياسية تجاوزت 40 منتخبًا.

ومشاركة منتخب السيدات في بطولة العالم للكبار بأستراليا بمشاركة 48 فريقًا، في خطوة تعكس الثقة الدولية المتزايدة في الكرة الطائرة الشاطئية المصرية.



عمل مؤسسي يقوده مجلس الإدارة

وتأتي هذه النتائج في ظل مجهود كبير ومنظم يبذله مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر، من خلال:

إدراج الكرة الطائرة الشاطئية ضمن خطط التطوير الاستراتيجية للاتحاد

التوسع في المشاركات الدولية لاكتساب الخبرات

دعم الأجهزة الفنية وتأهيل الكوادر الشابة

منح الفرصة للأجيال الصاعدة للاحتكاك المباشر بالمدارس العالمية



وأكدت نتائج منتخبات الكرة الطائرة الشاطئية أن ما تحقق موسم 2025 لم يكن إنجازًا فرديًا، بل ثمرة رؤية واضحة وعمل جماعي يهدف إلى صناعة قاعدة قوية قادرة على المنافسة القارية والعالمية خلال السنوات المقبلة.