قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بلطجة بالسلاح الأبيض في قلب بنها| تشويه شاب داخل محل ملابس وصراخ أم: "مش هسيب حق ابني"
بعد إخلاء سبيله ..إبراهيم سعيد من مدرجات التتش لـ برش القسم | القصة الكاملة
نواب الشيوخ يرحبون بتغليظ عقوبات سرقة الكهرباء.. ومطالب بتقنيات حديثة لكشفها
ملتقى التفسير بالجامع الأزهر يناقش الحديث عن وجوه الإعجاز في خلق الضفادع.. اليوم
قرار وزاري .. حركة تنقلات وتكليفات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة المدن
طرد وهدف قاتل وتدخل الـ var.. لقطات مثيرة بلقاء الزمالك والحرس
المحافظات تشن حملات تموينية مكثفة لضبط الأسواق وحماية المواطنين.. تفاصيل
الرئيس السيسي يوجه بزيادة احتياطي النقد الأجنبي وخفض أعباء الدين
محمد صلاح في أحدث ظهور من مران المنتخب.. شاهد
وفاة الشيخ عبدالسلام أبو سليمان البياضي أحد أعمدة القضاء العرفي بالإسماعيلية وسيناء
آخر الأوضاع بالقطاع| تحرك شاحنات المساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة.. اقتحام المئات للمسجد الأقصى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

طفرة في الكرة الطائرة الشاطئية.. حصاد مشرف للمنتخبات المصرية موسم 2025

منتخب مصر للكرة الطائرة الشاطئية
منتخب مصر للكرة الطائرة الشاطئية
عبدالله هشام

شهدت منتخبات الكرة الطائرة الشاطئية بالاتحاد المصري للكرة الطائرة نقلة نوعية خلال عام 2025، بعد مشاركة موسعة ونتائج مشرفة على المستويين الأفريقي والعالمي.

وذلك في إطار رؤية تطويرية متكاملة يقودها مجلس إدارة الاتحاد برئاسة المهندس ياسر قمر، تستهدف بناء منظومة قوية ومستدامة للشاطئية جنبًا إلى جنب مع لعبة الصالات.

نتائج أفريقية تؤكد التقدم

نجحت منتخبات الشاطئية في تسجيل حضور قوي خلال المنافسات القارية، حيث حقق:منتخب الشابات المركز الثاني في دورة الألعاب الأفريقية بأنجولا، وهو إنجاز غير مسبوق يُحقق لأول مرة ضمن مشاركة 12 منتخبًا، ليؤكد تطور مستوى الشاطئية النسائية.

كذلك تحقيق مراكز متقدمة في بطولات كأس أفريقيا للناشئين والناشئات والشباب والشابات، التي أقيمت في المغرب ونيجيريا وجامبيا، وسط مشاركة واسعة من منتخبات القارة.

كما شارك منتخبا السيدات والرجال في منافسات الكبار بالكأس القارية الأفريقية بالمغرب، ونجح منتخبا مصر في تحقيق مراكز مشرفة تعكس تطور المستوى الفني والبدني.

مشاركة عالمية غير مسبوقة

وعلى الصعيد العالمي، سجلت منتخبات الشاطئية المصرية حضورًا لافتًا، من خلال:

المشاركة في بطولتي العالم للناشئين والناشئات تحت 18 سنة بقطر، بمشاركة 43 منتخبًا.

بالإضافة للمشاركة في بطولتي العالم للشباب والشابات تحت 21 سنة بالمكسيك، وسط مشاركة قياسية تجاوزت 40 منتخبًا.

ومشاركة منتخب السيدات في بطولة العالم للكبار بأستراليا بمشاركة 48 فريقًا، في خطوة تعكس الثقة الدولية المتزايدة في الكرة الطائرة الشاطئية المصرية.


عمل مؤسسي يقوده مجلس الإدارة

وتأتي هذه النتائج في ظل مجهود كبير ومنظم يبذله مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر، من خلال:

إدراج الكرة الطائرة الشاطئية ضمن خطط التطوير الاستراتيجية للاتحاد

التوسع في المشاركات الدولية لاكتساب الخبرات

دعم الأجهزة الفنية وتأهيل الكوادر الشابة

منح الفرصة للأجيال الصاعدة للاحتكاك المباشر بالمدارس العالمية


وأكدت نتائج منتخبات الكرة الطائرة الشاطئية  أن ما تحقق موسم 2025  لم يكن إنجازًا فرديًا، بل ثمرة رؤية واضحة وعمل جماعي يهدف إلى صناعة قاعدة قوية قادرة على المنافسة القارية والعالمية خلال السنوات المقبلة.

منتخب مصر الكرة الطائرة الشاطئية منتخب الشاطئية اتحاد الكرة الطائرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ناصر ماهر

بعد حبس ناصر ماهر| نجوم الأهلي والزمالك في الكلبش.. أسماء مفاجأة

الشاب المختفي بسوهاج

لغز اختفاء «محمود تويوتا» بسوهاج مستمر.. والزوجة تناشد المحافظ ومدير الأمن: رجعولي جوزي

جانب من الحدث

قرار إنساني يغيّر حياة عاملات.. كيس كشري يشعل ضمير صاحب محل بسوهاج | تفاصيل

عداد الكهرباء

باق 10 أيام ..تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

العرافة

اتنبأت بكورونا.. نبوءات صادمة للعرافة بابا فانجا لعام 2026

الأهلي

عرض قطري كبير لجراديشار.. واللاعب يشترط 1.5 مليون دولار للرحيل عن الأهلي

صورة أرشيفية

حزن وألم في سوهاج .. تشييع جثمان الطفلة «آية» بعد وفاتها بتسمم غذائي

السيارة عقب الحادث

السائق تفحّم .. سقوط تريلا من أعلى دائري ترسا واشتعال النيران بها | شاهد

ترشيحاتنا

أرشيفية

كمبوديا: نصف مليون نازح وخسائر جراء الصراع مع تايلاند

أرشيفية

الدفاع المدني بغزة: 18 شهيدًا نتيجة انهيار 22 منزلًا خلال ديسمبر

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي

وزير خارجية إيران: الولايات المتحدة غير مستعدة للتوصل إلى اتفاق عادل

بالصور

إلهام شاهين تجمع بين الأناقة والبساطة في إطلالتها بالمؤتمر الدولي للتميز.. صور

لهام شاهين من تكريمها في المؤتمر الدولي للتميز الريادي و قادة العرب
لهام شاهين من تكريمها في المؤتمر الدولي للتميز الريادي و قادة العرب
لهام شاهين من تكريمها في المؤتمر الدولي للتميز الريادي و قادة العرب

الكشف الطبي على 450 مريضا في قافلة بكفر صقر بالشرقية

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

أورمان الشرقية تطلق حملة "ستر ودفا وإطعام" لدعم الأسر الأولى بالرعاية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

أسما شريف منير تخطف الأنظار بالحجاب والاحتشام

اسماء شريف منير تخطف الانظار بالحجاب و الاحتشام
اسماء شريف منير تخطف الانظار بالحجاب و الاحتشام
اسماء شريف منير تخطف الانظار بالحجاب و الاحتشام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

المزيد