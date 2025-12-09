اليوم.. الزمالك يفتتح مشواره بمونديال الأندية للكرة الطائرة سيدات بمواجهة بطل البرازيل

يستهل الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بنادي الزمالك مشواره في بطولة كأس العالم للأندية، اليوم الثلاثاء، بمواجهة قوية أمام فريق دينتل برايا كلوب البرازيلي، في افتتاح البطولة.

وتنطلق مباراة الزمالك ودينتيل كلوب برايا البرازيلي في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة وتذاع عبر منصات الموقع الرسمي للاتحاد الدولي للكرة الطائرة.

كانت بعثة الزمالك قد وصلت إلى البرازيل في الساعات الأولى من صباح أمس الإثنين، حيث خاض الفريق مرانه الرئيسي مساءً استعدادًا لبداية قوية أمام أصحاب الأرض والجمهور، في اختبار يُعد من أصعب محطات دور المجموعات.

ويخوض الزمالك مباراته الثانية غدا الاربعاء أمام فريق بروسيكو الإيطالي، بطل أوروبا، قبل أن يختتم مواجهاته في دور المجموعات بلقاء فريق أورلاندو الأمريكي بعد غد الخميس، وسط طموحات كبيرة لتحقيق مشاركة مشرفة في ظهوره الثاني بالبطولة العالمية.

وتتولى نيرة الأحمر، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، رئاسة بعثة فريق سيدات الكرة الطائرة المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية بالبرازيل، حيث تقود البعثة في رحلتها العالمية بحثًا عن مشاركة مشرفة.

ويضم الجهاز الفني للفريق بقيادة أحمد فتحي المدير القني، كل من: إكرامي هيكل مدربًا مساعدًا، وأشرف عبدالعال مدربًا، بينما يتولى نادر نشأت مهام مخطط الأحمال، ويعمل إسلام علاء الدين كمحلل للأداء، إضافة إلى وجود سمية ناجح كأخصائي للعلاج الطبيعي، وهبة حسنين في منصب المدير الإداري.

وتضم قائمة الفريق 14 لاعبة وهن: نورة عزمي، داليا المرشدي، سابين عابد، أيسل نديم، تقى الله مدحت، ندى مرجان، هنا تامر، فريدة الزرقا، مريم ثروت، مروة مجدي، مريم ممدوح، فريدة الحناوي، فرح العايدي، إلى جانب المحترفة ماتيا ماجدتش.