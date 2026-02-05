ما لحقتش تفرح بالنتيجة.. سقوط طالبة إعدادية من أعلى سلم منزلها بالمنوفية

سادت حالة من الحزن بين أهالي قرية مصطاي بمركز قويسنا في محافظة المنوفية عقب مصرع طالبة بالشهادة الإعدادية بعد ظهور نتيجة الفصل الدراسي الأول.

وأكد أهالي القرية أن حبيبة مصطفي طالبة بالصف الثالث الإعدادي وسقطت من اعلي سلم منزلها بعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية.

وأضاف الأهالي أنه تم نقل الفتاة إلي مستشفي قويسنا وتم احتجازها في العناية المركزة حتي لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة باصابتها بسقوطها من اعلي سلم منزلها.

وأوضح الأهالي أن الصدمة انتابت الجميع من اهالي القرية وخاصة بعد ظهور نتيجتها بيوم ولم تفرح بنجاحها.

تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية اخطارا من مركز شرطة قويسنا بسقوط فتاة من اعلي سلم بقرية مصطاى بمركز قويسنا.

بالانتقال تبين إصابة الفتاة حبيبة مصطفي وتم نقلها الي المستشفي وتوفت متأثرة بإصابتها.

فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.