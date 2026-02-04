موعد ومقرات تقديم تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية في المنوفية

أعلن هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية بدأ تلقي تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول.

وأكد أنه تقرر فتح باب التظلمات للشهادة الإعدادية العامة ، إعتبارا ً من غداً االخميس.

وأوضح أن أماكن ومقرات تلقي طلبات التظلمات بكل إدارة كالآتي إدارة شبين الكوم التعليمية٫ إدارة أشمون التعليمية إدارة تلا التعليمية٫ الإدارة القديمة قويسنا٫ إدارة بركة السبع التعليمية٫ قسم شئون الطلبة بالإدارة منوف، مدرسة الباجور الحديثة بجوار إدارة الباجور، ديوان الإدارة القديم والدفع خزينة الإدارة الشهداء٫ ديوان إدارة سرس الليان التعليمية٫ ديوان إدارة السادات ".



يذكر أن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية العامة دور يناير 2026 بنسبة نجاح 87,89 % بالمدارس الرسمية والرياضية والخاصة واللغات وطلاب المنازل ، حيث بلغ عدد الحاضرين 89878 .

كما اعتمد المحافظ نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للصم دور يناير 2026 بنسبة نجاح84.38 %وبلغ عدد المتقدمين والحاضرين 32 طالب ، كما تم إعتماد نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 80,3% وتقدم للامتحان 5677 طالب وحضر 5437 طالب ، وكذا اعتماد نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للمكفوفين دور يناير 2026 بنسبة نجاح 50%، حيث بلغ عدد المتقدمين والحاضرين للامتحان 18 طالب ، كما تم إعتماد نتيجة إتمام الدراسة بمرحلة التلمذة الصناعية بمدارس التربية الفكرية بنسبة نجاح 99,42% حيث بلغ عدد المتقدمين 171 طالب .



وأعرب محافظ المنوفية، عن خالص تهانيه القلبية للطلاب الناجحين وأولياء أمورهم ، متمنياً لهم دوام التفوق ومواصلة مسيرة النجاح والتفوق كونه السبيل الوحيد للنهوض بالوطن ، كما وجه الشكر والتقدير لكافة العاملين بقطاع التعليم بالمحافظة لجهودهم المبذولة طوال العام الدراسي وتحقيق نتائج مشرفة .