تأييد حكم الإعدام لشاب أنهى حياة زوجين في المنوفية

قررت محكمة جنايات شبين الكوم في محافظة المنوفية، تأييد حكم الإعدام بشأن شاب متهم بقتل زوجين بقرية تلوانة بمركز الباجور بغرض سرقتهما.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة الباجور بالعثور على زوجين مقتولين داخل شقتهما بقرية تلوانة التابعة للمركز.

وبالفحص والتحريات على مدار أيام، تبين أن وراء الواقعة أحد أقارب المجني عليهما ويدعى “محمود. ع”، حيث قام بزيارتهما واعتدى عليهما بالضرب بقطعة رخام، ما أدى إلى مصرع الزوجين.

وتبين أن الدافع من القتل هو سرقة المجني عليهما، حيث قام المتهم بسرقة مصوغات ذهبية ولاب توب وساعات، وأخفاها داخل حظيرة طيور بمنزل والده.

وأرشد المتهم عن المضبوطات، واعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة.

وأكد أهالي القرية، أن المتهم تربطه علاقة قرابة ونسب مع المجني عليهما، وكان يتواصل مع الجيران بعد مقتلهما ليعرف من قام بقتلهما ولإبعاد التهمة عن نفسه.

وتابع الأهالي أن صدمة أصابت جميع أهالي القرية عقب العثور على جثماني الزوجين داخل شقتهما، حيث كانا يعيشان بمفردهما ولم يرزقهما الله بأطفال، لكنهما كانا محبوبين من الجميع، وكانا مرتبطين ببعضهما وعاشا معا سنوات كثيرة.