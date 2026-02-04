ضبط 150 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمخزن في المنوفية

شنت الأجهزة التنفيذية في محافظة المنوفية حملة تفتيشية مكثفة بمركز الباجور.

أسفرت الحملة عن ضبط 150 كيلو جراما من لحوم الفراخ الفاسدة واللحوم المفرومة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل أحد المخازن بمدينة الباجور.

وجاءت الحملة بالاشتراك مع لجنة من الطب البيطري برئاسة الدكتور عبد الباسط النديم مدير إدارة الباجور البيطرية، وبمشاركة، الدكتورة سمر الجعار رئيس قسم الوقاية، الدكتور محمود ندا رئيس قسم المجازر والتفتيش على اللحوم بالباجور.

وبفحص المضبوطات، تبيّن عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومخالفتها للاشتراطات الصحية، بما يمثل خطرًا داهمًا على الصحة العامة، وعلى الفور تم التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالف، تمهيدًا لإعدامها وفقًا للقوانين والضوابط المنظمة.

وتؤكد الجهات المعنية عدم التهاون مطلقًا مع أي محاولات للغش أو تداول أغذية فاسدة، مع استمرار الحملات المفاجئة والتفتيش المكثف على الأسواق والمخازن، حفاظًا على صحة المواطنين وردع المخالفين.