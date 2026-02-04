نفوق 3 رؤوس ماشية في حريق حظيرة بالمنوفية.. وصاحبها: كانوا مصدر رزقي الوحيد

تمكنت قوات الحماية المدنية والأطفاء في محافظة المنوفية، من السيطرة علي حريق حظيرة ماشية بمركز منوف.

تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية اخطارا من مركز منوف بنشوب حريق في حظيرة ماشية ملك “ م. ع. أ”.

بالانتقال تبين نفوق 3 رؤوس ماشية دون إصابات بشرية أو وفيات.

وقال صاحب حظيرة الماشية ب منوف، أنه فوجئ بالحريق بعد منتصف الليل، مؤكدا أنه حاول إخراج رؤوس الماشية ولكن النيران كانت أسرع من كل شئ.

وأضاف، أنهم لم يستطيعوا أطفاء النيران إلا بعد وصول قوات الحماية المدنية حيث تم السيطرة علي الحريق موضحا أنه لا يعرف السبب حتي الآن.

وتابع صاحب الحظيرة، أن جميع رؤوس الماشية كانوا رأس ماله حيث أنهم مصدر رزقه الوحيد والحريق قضي عليهم.