نجم بورنموث يصدم ليفربول ويختار مانشستر سيتي

كشف تقرير صحفي عن رغبة النجم الغاني أنطوان سيمينيو، جناح بورنموث، بشأن وجهته المقبلة خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وبحسب صحيفة "ذا أثليتك" البريطانية، فإن أنطوان سيمينيو يفضّل الانتقال إلى مانشستر سيتي في يناير.

وأشار التقرير إلى أنه لم يتم التوصل لاتفاق رسمي حتى الآن بين الطرفين.

وكان فريقا ليفربول وتشيلسي يرغبان في ضم سيمينيو، في يناير المقبل.

ويمتلك سيمينيو شرطًا جزائيًا في عقده مع بورنموث، بداية من يناير المقبل، بقيمة 65 مليون جنيه إسترليني.

وسجل سيمينيو 8 أهداف في 16 مباراة بالدوري هذا الموسم.

ولعب سيمينيو 106 مباراة مع بورنموث، منذ انضمامه إلى الفريق من بريستول في يناير 2023، ونجح في تسجيل 30 هدفًا وصناعة 13 آخرين.