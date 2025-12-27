تعرف على غيابات الزمالك أمام بلدية المحلة فى كأس مصر

يفتقد الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف عددا كبيرا من لاعبيه خلال مباراة بلدية المحلة المقرر إقامتها غدا، الأحد، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر في ظل ظروف استثنائية يمر بها الفريق.

تشهد قائمة الغيابات غياب أحمد ربيع وعبد الله السعيد بداعي الإصابة، فيما يغيب سيف الدين الجزيري لانضمامه لمعسكر منتخب تونس استعدادًا لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية.

كما يفتقد الفريق خدمات حسام عبد المجيد ومحمد إسماعيل ومحمد صبحي وأحمد فتوح ومحمد شحاتة لانضمامهم لمعسكر منتخب مصر.

غيابات إضافية وأزمات خارج الملعب

ويستمر غياب شيكو بانزا بسبب انضمامه لمنتخب أنجولا، بينما يغيب أحمد حمدي على خلفية أزمته الأخيرة ليزداد العبء على الجهاز الفني في مباراة لا تحتمل المفاجآت.