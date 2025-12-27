تطورات الحالة الصحية للفنان محمود حميدة بعد أزمته الأخيرة

أثارت الحالة الصحية للفنان محمود حميدة ، حالة من القلق الشديد لدى جمهوره ومتابعيه، حيث تم الإعلان عن تعرضه إلى أزمة صحية شديدة، أسفرت عن دخوله المستشفى.

وبرغم من مغادرة محمود حميدة المستشفى وعودته الى المنزل إلا أنه مازال متابعيه يتساءلون عن تطورات حالته الصحية.

حالة محمود حميدة الصحية

نقل الفنان الكبير محمود حميدة ، خلال الساعات الماضية إلى المستشفى حيث خضع لبعض الفحوصات الطبية للاطمئنان على حالته بعد شعوره بإرهاق.

وتم نقل محمود حميدة، إلى المستشفى بعدما استدعت حالته نقله تلقي الرعاية الطبية اللازمة ، ومتابعة حالته تحت إشراف فريق طبي مختص.

وشعر الفنان محمود حميدة بإرهاق شديد خلال اليومين الماضيين، ما استدعى نقله إلى المستشفى.

أسامة عبد الفتاح يطمئن جمهور محمود حميدة

ونشر الناقد الكبير أسامة عبد الفتاح عبر صفحته الشخصية علي موقع فيسبوك، صورك تجمعه بالفنان الكبير محمود حميدة.

وعلق على الصورة قائلًا: الفنان الكبير محمود حميده غادر المستشفى صباح اليوم عائدا إلى منزله وهو في أحسن صحة ويطمئن محبيه عليه.

أعمال محمود حميدة الفنية

ويشارك النجم محمود حميدة في بطولة مسلسل فرصة أخيرة في موسم رمضان المقبل، قصة أمين جمال وسيناريو وحوار محمود عزت.

وينتمي المسلسل لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، ويجسد محمود حميدة خلال أحداثه شخصية قاضٍ يتعرض لحدث كبير يقلب حياته رأساً على عقب، لتأخذ الأحداث منحى مختلفاً تماماً مع تطور الحبكة الدرامية.