موعد مباراة الزمالك وبلدية المحلة فى كأس مصر والقناة الناقلة
بحثا تطورات الأوضاع في الإقليمي.. اتصال هاتفى بين وزير الخارجية ونظيره النرويجى
الدواجن البروتين الأرخص في مصر.. توقعات باستقرار الأسعار خلال رمضان
موعد مباراة منتخب مصر وأنجولا بـ كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة
كوارث وزلازل وصراعات عالمية.. نبوءات بابا فانجا عن عام 2026
ضربة معلمة تفقد طفلا بصره في نجع حمادي.. ووالده لـ "صدى البلد": 18 غرزة وكفالة 2000 جنيه.. هل هذا ثمن عين ابني؟!
تطورات الحالة الصحية للفنان محمود حميدة بعد أزمته الأخيرة
تحديث الطقس.. سحب منخفضة تغطي شمال سيناء ومدن القناة
مقديشيو تطلب عقد اجتماع طارئ للجامعة العربية لرفض اعتراف إسرائيل بـ«أرض الصومال»
محيي إسماعيل يغادر المستشفى بعد تحسن حالته الصحية
شاهد.. هدف محمد صلاح فى شباك جنوب إفريقيا
الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا: ملتزمون بوحدة وسيادة الصومال
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تطورات الحالة الصحية للفنان محمود حميدة بعد أزمته الأخيرة

محمود حميدة
محمود حميدة
أحمد إبراهيم

أثارت الحالة الصحية للفنان محمود حميدة ، حالة من القلق الشديد لدى جمهوره ومتابعيه، حيث تم الإعلان عن تعرضه إلى أزمة صحية شديدة، أسفرت عن دخوله المستشفى. 

وبرغم من مغادرة محمود حميدة المستشفى وعودته الى المنزل إلا أنه مازال متابعيه يتساءلون عن تطورات حالته الصحية. 

حالة محمود حميدة الصحية 

نقل الفنان الكبير محمود حميدة ، خلال الساعات الماضية إلى المستشفى حيث خضع لبعض الفحوصات الطبية للاطمئنان على حالته بعد شعوره بإرهاق.

وتم نقل محمود حميدة، إلى المستشفى بعدما استدعت حالته نقله تلقي الرعاية الطبية اللازمة ، ومتابعة حالته تحت إشراف فريق طبي مختص.

وشعر الفنان محمود حميدة بإرهاق شديد خلال اليومين الماضيين، ما استدعى نقله إلى المستشفى.

أسامة عبد الفتاح يطمئن جمهور محمود حميدة 

ونشر الناقد الكبير أسامة عبد الفتاح عبر صفحته الشخصية علي موقع فيسبوك، صورك تجمعه بالفنان الكبير محمود حميدة.

وعلق على الصورة قائلًا: الفنان الكبير محمود حميده غادر المستشفى صباح اليوم عائدا إلى منزله وهو في أحسن صحة ويطمئن محبيه عليه.

أعمال محمود حميدة الفنية 

ويشارك النجم محمود حميدة في بطولة مسلسل فرصة أخيرة في موسم رمضان المقبل، قصة أمين جمال وسيناريو وحوار محمود عزت.

وينتمي المسلسل لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، ويجسد محمود حميدة خلال أحداثه شخصية قاضٍ يتعرض لحدث كبير يقلب حياته رأساً على عقب، لتأخذ الأحداث منحى مختلفاً تماماً مع تطور الحبكة الدرامية.

