قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كيف شعر المواطن بتحسن الخدمات الطبية؟ عبد الصمد ماهر يوضح
تحذيرات من تصاعد التوترات بين الاحتلال الإسرائيلي وتركيا
كأس مصر.. تشكيل ناري متوقع لـ الأهلي أمام المصرية لـ الإتصالات
مواعيد قطارات القاهرة ـ الإسكندرية اليوم السبت 27 ديسمبر 2025
كأس مصر.. موعد مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات والقناة الناقلة
هجوم روسي واسع ومركّب يستهدف كييف وعدة مقاطعات أوكرانية.. تفاصيل
أهم عبادة في شهر رجب.. داوم عليها وسترى العجب بحياتك كلها
فى ذكراه.. قصة ابتعاد يوسف فخر الدين عن التمثيل وعمله بائع للإكسسورات
جامعة القاهرة تسدد مصروفات الطلاب المتعثرين بسبب ظروفهم الاجتماعية
بورصة مصر تحقق أعلى مكاسب في تاريخها بأكثر من 780 مليار جنيه خلال 2025
لا تفوتي الفرصة.. خطوات فعالة لخسارة الوزن في فصل الشتاء
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 27-12-2025.. عيار 21 يرتفع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

هالة سرحان تعلق على قرار أحمد المسلماني بمنع ظهور العرافين في البرامج

هالة سرحان
هالة سرحان
أحمد إبراهيم

نشرت الإعلامية هالة سرحان تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إكس بشأن قرار الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بمنع ظهور العرافين في البرامج التلفزيونية. 

وكتبت هالة سرحان : قرار عظيم مشكور الأستاذ الفاضل أحمد المسلماني، نتمنى قرار لمنع التجاوز والتطاول والسب والقذف وتزوير صور الخلق وفيديوهات الناس بالتشويه والإيحاءات الفاضحة والمطالبة بقانون معاقبة استغلال الإنترنت والسوشيال ميديا في الهجوم المزيف على المواطنين والمشاهير والشخصيات العامة من أجل جمع المال والشهرة وما يطلق عليه مؤثرون.

هالة سرحان تخرج عن صمتها

من ناحية أخرى خرجت الإعلامية المصرية هالة سرحان عن صمتها ردًا على الجدل الذي أثير حول مقطع الفيديو المتداول من ملتقى الإعلام العربي في بيروت، والذي أظهرها في موقف محرج مع مراسلة لبنانية شابة. 

وقالت هالة سرحان إن الموقف تمّ تفسيره بشكل خاطئ، مؤكدة أن الفيديو المنتشر تم اجتزاؤه من سياقه الحقيقي وأصبح مادة للجدل غير المبرر.

وفي تصريحات لها خلال جلسة حوارية أدارها الإعلامي نيشان بعنوان "نحو ميثاق إعلامي عربي لدعم التنمية المستدامة"، أكدت هالة سرحان أنها كانت تمزح مع المراسلة، وأن الموقف كان بعيدًا عن أي نية سلبية. 

وقالت: "خطر في بالي أن أقول لكم إن ما حدث كان محاولة لخلق قضية من لا شيء. في الحقيقة، أنا حضنت المراسلة وبستها وقلت لها: 'إنتِ صحفية شاطرة لأنك مصممة تسألي.. فلماذا لم يظهر هذا الجزء؟ هل تم اجتزاء المقطع؟".

وأضافت: "أنا زعلانة لأنهم حولوا موقفًا لطيفًا إلى قضية تافهة. هل ذاعوا مثلاً أنني حضنتها وبُستها وقلت لها إنها شاطرة؟".

من جانبه، دعم وزير الإعلام اللبناني الدكتور بول مرقص تصريحات هالة سرحان، قائلاً: "هذا تحوير واجتزاء للحقائق من أجل التضليل. ولا تستغربي، أنا شخصيًا، وزير إعلام، أعمل حلقة مدتها ساعتين، فيقطعون لي دقيقة واحدة ويختارون منها كلمات من هنا وهناك لتغيير المعنى".

ويُظهر هذا الجدل مدى تأثير وسائل الإعلام الحديثة في تشكيل الروايات وتحوير الأحداث، ما دفع الجميع إلى التأكيد على أهمية التحقق من المعلومات قبل نشرها.

هالة سرحان أعمال هالة سرحان الإعلامية هالة سرحان أحمد المسلماني الإعلامي أحمد المسلماني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة نادين الراسي

ألم ومعاناة..نادين الراسي: عندي ولدان كأنهما توفيا وهما على قيد الحياة

الذهب

بعد جنون الأسعار.. نصيحة عاجلة تحقق مكاسب من شعبة الذهب

عمرو مصطفى

عمرو مصطفى بعد اكتشافه إصابته بالسرطان: فرحت لأنه شال من حياتى كل متع الدنيا وشهواتها

شوبير

التغريدة نُشرت بالغلط.. شوبير يرد على عمرو أديب بشأن دعم نجله مصطفى

أسعار الدواجن

5 جنيهات فى الكيلو.. تحرك أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق

اذا قلته يتحقق ما تريده

دعاء إذا قلته يتحقق ما تريده قبل النوم.. بـ11 كلمة تعيش أجمل أحلامك

منتخب مصر

منتخب مصر ينتظر منافسه في دور الـ16 من أمم إفريقيا بعد حسم الصدارة

الزمالك

فلافيو يوجه رسالة لجمهور الزمالك عن شيكوبانزا..ويعلن عن بديله بالأهلي

ترشيحاتنا

حسام حسن

مهيب عبد الهادي يطلب من الجماهير توجيه رسالة لـ حسام حسن

منتخب مصر

مهيب عبد الهادي:ماتش بذكريات جيل حسن شحاته

دينيس أوميدي

حكاوي كأس أمم إفريقيا.. قصة حارس السجن وبائع الصحف وأفضل لاعب بالعالم

بالصور

وزير الصحة: كلية الطب بالقوات المسلحة تجمع بين الانضباط العسكرى والتفوق العلمى

صورة من الزيارة
صورة من الزيارة
صورة من الزيارة

لمحبي الحلويات السريعة.. طريقة عمل حلى القشطية بخطوات سهلة

طريقة عمل حلى القشطية
طريقة عمل حلى القشطية
طريقة عمل حلى القشطية

لا تفوتي الفرصة.. خطوات فعالة لخسارة الوزن في فصل الشتاء

زيادة الوزن في الشتاء
زيادة الوزن في الشتاء
زيادة الوزن في الشتاء

فوائد صحية مذهلة لاستخدام الكركم.. طرق مختلفة لتناوله

فوائد الكركم الصحية
فوائد الكركم الصحية
فوائد الكركم الصحية

فيديو

صورة من الزيارة

وزير الصحة: كلية الطب بالقوات المسلحة تجمع بين الانضباط العسكرى والتفوق العلمى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد