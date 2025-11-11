قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: لو لم أكن رئيسا لتحول الصراع الأوكراني إلى حرب عالمية ثالثة
إصابة نجم منتخب مصر للناشئين بالرباط الصليبي
أسعار باقات الإنترنت المنزلي والموبايل في مصر 11 نوفمبر 2025
الكنيست يقر قانونا يتيح إغلاق وسائل إعلام أجنبية بذرائع أمنية
قرار عاجل من النيابة بشأن المتهم بالتعد.ي على والدته بالضر.ب في كفر الشيخ
هل مؤخر الصداق يحق للمرأة إذا توفي زوجها؟.. الإفتاء تجيب
إقبال كثيف في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب تحت إشراف قضائي وأمني كامل
متحدث الخارجية لـ صدى البلد: تحركات مصرية مكثفة لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة
حسين الشحات: زيزو لاعب كبير يقدر يشيل فريق لوحده
بعد تأهله من المجموعات.. من سيواجه منتخب مصر للناشئين في كأس العالم؟
بن غفير يوزع حلوى في الكنيست بعد إقرار قانون الإعدام للأسرى الفلسطينيين
حرقان البول.. 6 طرق طبيعية لعلاجه في المنزل دون أدوية
محمد الدماطي: زيزو عقلية احترافية والتتويج بالسوبر فوز بطعم خاص

رباب الهواري

عبّر محمد الدماطي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة بتتويج الفريق بلقب كأس السوبر المصري على حساب الزمالك، مؤكدًا أن الفوز على الغريم التقليدي له طعم خاص، حتى وإن لم يكن الأداء في أفضل حالاته الفنية.

إشادة خاصة بـ زيزو وأدائه في السوبر
 

تحدث الدماطي في تصريحات مع الإعلامي إبراهيم فايق:عن أداء النجم أحمد سيد زيزو، مؤكدًا أنه لاعب يتمتع بعقلية احترافية مميزة، ويهتم بكل تفاصيل عمله داخل وخارج الملعب. وقال: “زيزو من النوعية اللي بتاخد بالها من كل حاجة، وعنده عقلية تستحق تكون موجودة في النادي الأهلي.”

وأضاف أن زيزو كان أحد أبرز نجوم المباراة النهائية، بعدما قدّم تمريرة حاسمة لأشرف بن شرقي في الهدف الأول، كما حصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة. وأوضح أن تحمّل اللاعب للضغوط وتقديمه لهذا الأداء الراقي يستحق التقدير الكامل.

تعليق على التجاوزات داخل المباراة

أكد الدماطي أن ما حدث من تجاوزات ضد زيزو داخل أرض الملعب أمر طبيعي في كرة القدم، رغم أن أحداث اللقاء شهدت بعض التوتر الزائد عن الحد، لكنه شدد على أن مثل هذه المواقف تظل متوقعة في مباريات القمة التي دائمًا ما تتسم بالندية والحماس.

الفوز على الزمالك له مذاق خاص
 

قال الدماطي إنه يشعر دائمًا بسعادة مضاعفة عندما يأتي التتويج على حساب الزمالك، موضحًا أن مباريات القطبين لا تخضع للفوارق الفنية أو الإمكانيات، بل تحسمها الروح والتركيز داخل المستطيل الأخضر.

تعليقه على أزمة زيزو وهشام نصر
 

تطرق الدماطي إلى الجدل الذي أُثير حول أزمة زيزو وهشام نصر، مؤكدًا أنه شاهد اللاعب عقب المباراة يصافح الجهاز الفني ولاعبي الزمالك، كما ظهر مع الكابتن أيمن يونس، مما يدل على أن الموقف لا يتعدى كونه سوء فهم بسيط.

وختم قائلًا: “أعتقد أن هناك بعض المبالغة في تناول الموقف، والأفضل أن تمر الأمور بهدوء لأنها ليست أزمة كبيرة.


 

