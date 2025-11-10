هشام نصر يعلن موقف الزمالك من قداح والشكوى ضد زيزو ويشيد بجون إدوارد

أوضح هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ستاد المحور” الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور، آخر المستجدات بشأن قيد اللاعبين وعلاقة الإدارة باللاعبين.

وأكد نصر أن إدارة الزمالك تعمل حالياً على قيد اللاعب قداح، مشيراً إلى أن اللاعب ابن النادي، وفي حال فشل القيد سيتم تسجيله في يناير المقبل.

كما نفى نائب الرئيس تقديم النادي أي شكوى ضد زيزو بسبب مخالفة بروتوكول تسليم الميداليات، لكنه شدد على رغبة الإدارة في تطبيق اللوائح على جميع اللاعبين دون استثناء.

وفي سياق آخر، أشاد هشام نصر بعلاقة مجلس إدارة الزمالك باللاعب جون إدوارد، واصفًا إياها بأنها “أكثر من رائعة”، مشيراً إلى أن اللاعب يمتلك رؤية وفكرًا كبيرًا، وأضاف: “تربيت في نادي الزمالك وهو من صنع اسمي”.