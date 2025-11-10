عندك حق .. هشام نصر يكشف تعليق مرتجي علي تصرف زيزو معه

قال هشام نصر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد الغندور في برنامج ستاد المحور، إن تصرف اللاعب أحمد سيد "زيزو" خلال مراسم تسليم الجوائز كان غير منضبط ويستوجب الإحالة إلى لجنة الانضباط باتحاد الكرة.

وأوضح نصر أن هناك أعرافًا وبروتوكولات دولية واضحة في مراسم تسليم الجوائز يجب احترامها، مشيرًا إلى أنه إذا خالفت أي جهة هذه الأعراف يتم التنبيه فورًا، متسائلًا:

"لماذا لا يتم اتخاذ نفس الإجراءات عندما تكون المخالفة من الطرف الآخر؟ هل علينا أن نأخذ حقنا بأيدينا؟"

وأضاف أنه لم يصافح زيزو أثناء المراسم لأنه لاحظ أن اللاعب كان في حالة انفعال وغير ملتزم، رغم أنه صافح جميع اللاعبين الآخرين، مؤكدًا أنه كان ينوي المصافحة لولا ما رآه من سلوك غير مناسب.

وأشار نصر إلى أنه عاتب المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي بعد الموقف، قائلاً له إن تصرف اللاعب غير منضبط، مؤكدًا أن مرتجي أقرّ بذلك وردّ عليه قائلاً: "عندك حق."

واختتم نصر حديثه بالتأكيد على ضرورة تفعيل لوائح الانضباط في مثل هذه المواقف لضمان احترام البروتوكولات الرياضية والحفاظ على صورة الكرة المصرية أمام الجميع.