1461مواطنا تلقوا خدمات الكشف والعلاج بالمجان في دمياط

زينب الزغبي

واصلت مديرية الصحة بدمياط  جهودها لاستكمال القوافل الطبية لتغطية كافة المناطق بالخدمات الطبية والعلاجية والتى تتضمن عيادات متنقلة بتخصصات طبية و وحدتين للأشعة ومعمل تحاليل وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان،  حيث تلقى " المحافظ " بيان من المديرية فى هذا الخصوص،  تضمن أبرز نتائج القافلة التى تم اطلاقها يومى الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع ، بدمياط الجديدة  

و أشار الدكتور محمد عبد الخالق مدير مديرية الصحة أن القافلة تضمنت 11 عيادة تخصصية  متنقلة بتخصصات " الباطنة ، الأطفال، العظام ، الجلدية، الفم والأسنان،  الأنف والأذن والحنجرة والجراحة ،المسالك البولية ، النساء والتوليد وتنظيم الأسرة  والرمد" تردد عليها 1461 مواطن  تلقوا خدمات الكشف والعلاج بالمجان،  تم تحويل 11حالة لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات واستصدار قرارات علاج علي نفقة الدولة لعدد 6 حالات ، هذا إلى جانب إجراء الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 167 حالة ضمن مبادرة " افحص واطمن " وكذلك فحص 18 حالة بالأشعة وفحص 15 حالة اخري بالسونار و إجراء 777 تحليل بمعمل الدم و 23 تحليل بمعمل الطفيليات ،كما تضمنت القافلة إقامة 12 ندوة توعوية صحية حضرها 146 مواطن..

جاء ذلك بناء علي تعليمات  الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون التنمية البشرية ووزير الصحة والسكان وتوجيهات  الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط واشراف الدكتور محمد عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بدمياط والدكتورة سها خيري مدير القوافل العلاجية بمديرية الصحة.

