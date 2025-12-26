قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محاكمة 214 متهما بالانضمام لـ معسكرات داعش.. غدا
البرلمان العربي يثمن جهود السعودية والإمارات في خفض التصعيد باليمن
أخبار التوك شو | حقيقة رفع أسعار كروت الشحن.. تفاصيل حالة الجو.. القاهرة تستبدل التوك توك بسيارات "كيوت"
أخبار التكنولوجيا | شاومي تكشف عن Buds 6 بتكنولوجيا الصوت المغناطيسي.. آبل توقف عشرات الأجهزة .. كيفية تقليل استهلاك الإنترنت على الهاتف
الجمعية المصرية للمأثورات الشعبية تحتفل باليوبيل الفضي لصون الذاكرة الشعبية
ليست واحدة.. تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا
اضبط ترددك.. قنوات مجانية لنقل مباراة مصر وجنوب أفريقيا في الكان 2025
سوهاج ترفع درجة الاستعداد القصوى لانتخابات الإعادة لمجلس النواب 2025
نجلا جوتا يحملان شعار ليفربول في مباراة ولفرهامبتون
آخر تحديث لسعر الذهب مساء اليوم 26-12-2025
بعد خروجه من المستشفي.. شقيق ناصر البرنس يفترش الشارع في فيديو على تيك توك
أوس أوس يروج لفيلمه الجديد 101 مطافي: إحنا الأقل أجرا ومشاهدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

اضبط ترددك.. قنوات مجانية لنقل مباراة مصر وجنوب أفريقيا في الكان 2025

مباراة مصر وجنوب افريقيا
مباراة مصر وجنوب افريقيا
خالد يوسف

ساعة تفصلنا عن انطلاق صافرة مباراة مصر وجنوب إفريقيا في كأس الأمم الإفريقية 2025، إذ يسعى المنتخب المصري من خلال تلك المباراة إلى احتلال صدارة المجموعة الثانية، قبل لقاء الجولة الأخيرة أمام نظيره أنجولا، ما يجعل عشاق الساحرة المستديرة يهتمون بمعرفة القنوات المجانية الناقلة للمباراة وموعدها، حتى يتمكنوا من مشاهدة المباراة في المنزل دون أن تكون هناك حاجة إلى الذهاب للمقهى لمشاهدته.

طموح الفراعنة لصدارة المجموعة

تتجه أنظار عشاق الكرة الأفريقية مساء اليوم الجمعة نحو ملعب "أدرار" بمدينة أغادير المغربية، حيث يخوض المنتخب الوطني المصري مواجهة مصيرية أمام منتخب جنوب أفريقيا في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا 2025.

يطمح "الفراعنة" لتحقيق الفوز الثاني على التوالي لضمان التأهل المبكر إلى دور الـ16، بعد الانتصار على زيمبابوي في الجولة الافتتاحية بهدفين مقابل هدف، وهو ما يمنحهم فرصة تأكيد صدارتهم للمجموعة الثانية، وتجنب الحسابات المعقدة في الجولة الأخيرة.

موعد مباراة مصر وجنوب إفريقيا 

يطلق حكم المباراة البوروندي باسيفيك ندابيها وينيمانا، صافرته ايذانا بانطلاق المباراة، في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 6 مساء بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة 7 مساء بتوقيت أبو ظبي، فيما تكون في تمام الساعة 4 مساء بتوقيت تونس، وفي تمام الساعة 3 مساء بتوقيت جرينتش.

القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وجنوب إفريقيا

ويمكن مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا من خلال عدة طرق مختلفة، وتتمثل القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وجنوب إفريقيا في القناة الجزائرية الأرضية والقناة المغربية والقناة السنغالية، فضلًا عن إمكانية مشاهدتها عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس الحاصلة على حقوق بث جميع المباريات.

ترد القناة الجزائرية الأرضية الأولى: 11680.

ـ معدل الترميز: 27500.

ـ معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

ـ معامل الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة RTS1 Senegal السنغالية

ـ التردد: 11881

ـ معدل الترميز: 27500

ـ معامل تصحيح الخطأ: 3/4

ـ الاستقطاب: عمودي

تردد قناة TNT المغربية

ـ التردد: 11617

ـ الاستقطاب: عمودي

ـ معدل الترميز: 27500

طاقم حكام مباراة مصر وجنوب إفريقيا في كأس الأمم الإفريقية

حدد الاتحاد الإفريقي طاقم حكام مباراة مصر وجنوب إفريقيا ليقود المباراة البوروندي باسيفيك ندابيها وينيمانا، ويأتي السنغالي جبريل كامارا كمساعد أول، والسنغالي نوحي بانجورا كمساعد ثاني، الرواندي صامويل أويكوندا كحكم رابع.

ويتولى الكيني ديكينز مميسا مسئولية تقنية الفيديو، وصادوق براهامو (النيجر) كحكم مساعد لتقنية الفيديو.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام جنوب أفريقيا

عن التشكيل المتوقع لمباراة مصر وجنوب إفريقيا، فيأتي كالآتي:

ـ محمد الشناوي في حراسة المرمى.

ـ خط الدفاع.. أحمد فتوح ـ رامي ربيعة ـ ياسر إبراهيم ـ محمد هاني.

ـ خط الوسط.. أحمد سيد زيزو (إمام عاشور) ـ مروان عطية ـ حمدي فتحي.

ـ خط الهجوم.. محمود حسن تريزيجيه ـ عمر مرموش ـ محمد صلاح.

ترتيب المجموعة الثانية

يتصدر كل من منتخب مصر وجنوب أفريقيا المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط لكل فريق، بينما يحتل زيمبابوي المركز الثالث متساويًا مع أنجولا في عدد النقاط.

اضبط ترددك مباراة مصر وجنوب افريقيا الكان 2025 كأس الأمم الإفريقية 2025 المنتخب المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

إزاي تتفرج عليه.. ماتش المنتخب المصري اليوم الجمعة بالمجان وعلي قناة مفتوحة

مدبولي

الحكومة تقرر صرف 1500 جنيه لهذه الفئات بداية 2026

قائمة المنقولات

حالة مصرية فريدة.. الحكم الشرعي لكتابة الذهب في قائمة المنقولات الزوجية

الدواجن

هتشتريها بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن اليوم 26 ديسمبر 2025

فرحة رضا

وضعت في ثلاجة الموتي بالخطأ.. ماساة فتاة أصيبت في حادث الطريق الصحراوي

رحمة محسن مع طليقها قبل الانفصال

القصة الكاملة لحبس طليق رحمة محسن ولغز حبيبته السابقة التي قادته للكلبش

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات شهر يناير 2026 لـ11.5 مليون مستحق

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف يحضر صلاة الجمعة بالمسجد العباسي ببورسعيد

وزير الأوقاف يحضر صلاة الجمعة بالمسجد العباسي ببورسعيد بمناسبة عيدها القومي

مفتي الجمهورية يؤدي صلاة الجمعة بالمسجد العباسي بمدينة بورسعيد

مفتي الجمهورية يؤدي صلاة الجمعة بالمسجد العباسي بمدينة بورسعيد

الشيخ مصطفى إسماعيل

فى ذكرى رحيل الشيخ مصطفى إسماعيل.. اعرف معلومات عن عبقري التلاوة

بالصور

24 ساعة فن| شمس البارودي مع القران.. محمود حميدة في المستشفى.. ومشاهدات محمد رمضان

محمود حميدة
محمود حميدة
محمود حميدة

أول سيارة في العالم تدعم بث ألعاب بلايستيشن

سوني هوندا أفيلا 1
سوني هوندا أفيلا 1
سوني هوندا أفيلا 1

لقطات من أحدث حلقات The Voice.. التفاصيل الكاملة

The Voice
The Voice
The Voice

طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس

طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس
طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس
طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس

فيديو

ياسمينا العبد

ياسمينا العبد: ميدتيرم أصعب أدواري لهذا السبب.. فيديو

أحمد الفيشاوي

أول ظهور لـ أحمد الفيشاوي منذ وفاة والدته سمية الألفي| فيديو

المترو

مشاجرة المترو الثانية | رجل يعتدي لفظيًا على سيدة مسنة .. وشهود عيان يكشفون التفاصيل

سمر محمد متولي مع تقى الجيزاوى

سمر محمد متولي: أحمد السقا خيب ظني.. كان جدع مع كل الناس إلا أنا|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد