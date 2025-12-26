اضبط ترددك.. قنوات مجانية لنقل مباراة مصر وجنوب أفريقيا في الكان 2025

ساعة تفصلنا عن انطلاق صافرة مباراة مصر وجنوب إفريقيا في كأس الأمم الإفريقية 2025، إذ يسعى المنتخب المصري من خلال تلك المباراة إلى احتلال صدارة المجموعة الثانية، قبل لقاء الجولة الأخيرة أمام نظيره أنجولا، ما يجعل عشاق الساحرة المستديرة يهتمون بمعرفة القنوات المجانية الناقلة للمباراة وموعدها، حتى يتمكنوا من مشاهدة المباراة في المنزل دون أن تكون هناك حاجة إلى الذهاب للمقهى لمشاهدته.

طموح الفراعنة لصدارة المجموعة

تتجه أنظار عشاق الكرة الأفريقية مساء اليوم الجمعة نحو ملعب "أدرار" بمدينة أغادير المغربية، حيث يخوض المنتخب الوطني المصري مواجهة مصيرية أمام منتخب جنوب أفريقيا في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا 2025.

يطمح "الفراعنة" لتحقيق الفوز الثاني على التوالي لضمان التأهل المبكر إلى دور الـ16، بعد الانتصار على زيمبابوي في الجولة الافتتاحية بهدفين مقابل هدف، وهو ما يمنحهم فرصة تأكيد صدارتهم للمجموعة الثانية، وتجنب الحسابات المعقدة في الجولة الأخيرة.

موعد مباراة مصر وجنوب إفريقيا

يطلق حكم المباراة البوروندي باسيفيك ندابيها وينيمانا، صافرته ايذانا بانطلاق المباراة، في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 6 مساء بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة 7 مساء بتوقيت أبو ظبي، فيما تكون في تمام الساعة 4 مساء بتوقيت تونس، وفي تمام الساعة 3 مساء بتوقيت جرينتش.

القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وجنوب إفريقيا

ويمكن مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا من خلال عدة طرق مختلفة، وتتمثل القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وجنوب إفريقيا في القناة الجزائرية الأرضية والقناة المغربية والقناة السنغالية، فضلًا عن إمكانية مشاهدتها عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس الحاصلة على حقوق بث جميع المباريات.

ترد القناة الجزائرية الأرضية الأولى: 11680.

ـ معدل الترميز: 27500.

ـ معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

ـ معامل الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة RTS1 Senegal السنغالية

ـ التردد: 11881

ـ معدل الترميز: 27500

ـ معامل تصحيح الخطأ: 3/4

ـ الاستقطاب: عمودي

تردد قناة TNT المغربية

ـ التردد: 11617

ـ الاستقطاب: عمودي

ـ معدل الترميز: 27500

طاقم حكام مباراة مصر وجنوب إفريقيا في كأس الأمم الإفريقية

حدد الاتحاد الإفريقي طاقم حكام مباراة مصر وجنوب إفريقيا ليقود المباراة البوروندي باسيفيك ندابيها وينيمانا، ويأتي السنغالي جبريل كامارا كمساعد أول، والسنغالي نوحي بانجورا كمساعد ثاني، الرواندي صامويل أويكوندا كحكم رابع.

ويتولى الكيني ديكينز مميسا مسئولية تقنية الفيديو، وصادوق براهامو (النيجر) كحكم مساعد لتقنية الفيديو.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام جنوب أفريقيا

عن التشكيل المتوقع لمباراة مصر وجنوب إفريقيا، فيأتي كالآتي:

ـ محمد الشناوي في حراسة المرمى.

ـ خط الدفاع.. أحمد فتوح ـ رامي ربيعة ـ ياسر إبراهيم ـ محمد هاني.

ـ خط الوسط.. أحمد سيد زيزو (إمام عاشور) ـ مروان عطية ـ حمدي فتحي.

ـ خط الهجوم.. محمود حسن تريزيجيه ـ عمر مرموش ـ محمد صلاح.

ترتيب المجموعة الثانية

يتصدر كل من منتخب مصر وجنوب أفريقيا المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط لكل فريق، بينما يحتل زيمبابوي المركز الثالث متساويًا مع أنجولا في عدد النقاط.