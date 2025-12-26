قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسرع طريقة لـ استخراج القيد العائلي
شاب غاني يدعي النبوة ويبني سفنا لإنقاذ البشر من طوفان 25 ديسمبر
فخ الإيجار ينتهى بجريمة قـ.ـتل.. تفاصيل واقعة شقة مدينة نصر
الكاف يصدم منتخب مصر قبل مواجهة جنوب إفريقيا.. ماذا حدث؟
قبة جامعة القاهرة كاملة العدد.. التحالف الوطني يطلق شهر التطوع
محافظ الدقهلية: التكامل بين المؤسسات الصحية يحقق العدالة ويصل بالخدمة لجميع المواطنين
بطاقة 540 سرير.. وزيرا الأوقاف والتعليم العالي يفتتحان مستشفى جامعة بورسعيد
عشرات الآلاف من الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
كأس أمم إفريقيا.. أنجولا تحرز هدف التقدم أمام زيمبابوي
افتتاح مستشفى جامعة بورسعيد بتكلفة مليار جنيه
انقسام فى مجلس الزمالك.. مصير غامض لـ أحمد عبدالرؤوف قبل انتهاء أمم إفريقيا
بعدد 45 لجنة.. توافد كثيف لأعضاء الجمعية العمومية على انتخابات الاتحاد
الكاف يصدم منتخب مصر قبل مواجهة جنوب إفريقيا.. ماذا حدث؟

منتخب مصر
منتخب مصر
أحمد أيمن

قبل لحظات من المواجهة المرتقبة التي تجمع منتخب مصر بنظيره الجنوب إفريقي في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا 2025 المقامة في المغرب، تلقى المنتخب الوطني قرارًا صادما من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

جاء هذا القرار على خلفية ما حدث عقب مباراة مصر وزيمبابوي في الجولة الأولى من دور المجموعات والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدفين لهدف.

أهداف مباراة مصر وزيمبابوي 

تمكن منتخب مصر من تحقيق انتصار مهم على زيمبابوي في افتتاحية مبارياتهما بالبطولة، حيث انتهت المباراة بفوز الفراعنة بهدفين لهدف. 

تقدم برينس دوبي لزيمبابوي في الدقيقة 20، بينما تعادل مرموش لمصر في الدقيقة 64، قبل أن يسجل محمد صلاح هدف الفوز في الدقيقة 91.

عزز هذا الفوز من آمال المنتخب المصري في المنافسة على اللقب، حيث تقاسم الفراعنة صدارة المجموعة مع منتخب جنوب افريقيا.

جدير بالذكر أن منتخب مصر يقع في المجموعة الثانية، حيث يواجه ثلاثة منتخبات أخرى هي زيمبابوي وجنوب أفريقيا وأنجولا. 

الكاف يصدم منتخب مصر 

قرر الاتحاد الافريقي لكرة القدم، فرض غرامة مالية قدرها 5000 دولار على منتخب مصر بسبب مخالفة اللوائح الخاصة بالبطولة. 

وجاء قرار "كاف" بعد ما حدث عقب مباراة مصر الافتتاحية أمام منتخب زيمبابوي، والتي فاز فيها الفراعنة بهدفين مقابل هدف. 

بعد المباراة، تجاهل لاعبو المنتخب والجهاز الفني الالتزامات الإعلامية، إذ غادروا ملعب اللقاء دون الإدلاء بأي تصريحات لوسائل الإعلام في المنطقة المختلطة، وهو ما اعتبره الاتحاد الإفريقي انتهاكًا صريحًا للبروتوكولات الإعلامية التي تفرضها البطولة على جميع المنتخبات المشاركة. 

وتُعد الالتزامات الإعلامية جزءًا أساسيًا من تنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية، حيث تهدف إلى حماية حقوق وسائل الإعلام وضمان التغطية الرسمية للمواجهات، ولذلك شدد "كاف" في إخطار رسمي على ضرورة الالتزام بهذه القواعد، مع التأكيد على إمكانية توقيع عقوبات فورية على أي منتخب يتجاوزها دون استثناء. 

يأتي هذا القرار قبل مباراة مصر وجنوب أفريقيا، والتي ستُقام على ملعب أغادير في الخامسة مساءً، وسط ترقب جماهيري كبير نظراً لأهمية النقاط في المجموعة الثانية التي تضم أيضًا أنجولا وزيمبابوي.

بعد الجولة الأولى، يتقاسم كل من مصر وجنوب إفريقيا صدارة المجموعة بـ 3 نقاط لكل منهما، بعد فوز كل منتخب في مباراته الأولى، ما يجعل المواجهة بينهما ذات تأثير كبير على ترتيب المجموعة وحظوظ التأهل لدور الـ16. 

منتخب مصر مباراة مصر وجنوب أفريقيا مباراة مصر وزيمبابوي الكاف كأس أمم أفريقيا

مدبولي

الحكومة تقرر صرف 1500 جنيه لهذه الفئات بداية 2026

سمر محمد متولي مع تقى الجيزاوى

توفي بعد أوردر تصوير.. ابنة محمد متولي تكشف اللحظات الأخيرة في حياته| فيديو

قائمة المنقولات

حالة مصرية فريدة.. الحكم الشرعي لكتابة الذهب في قائمة المنقولات الزوجية

الدواجن

هتشتريها بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن اليوم 26 ديسمبر 2025

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر

رحمة محسن مع طليقها قبل الانفصال

القصة الكاملة لحبس طليق رحمة محسن ولغز حبيبته السابقة التي قادته للكلبش

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات شهر يناير 2026 لـ11.5 مليون مستحق

نيجيريا

أول رد رسمي من نيجيريا على الضربة الأمربكية ضد داعش

لكزس

لكزس تعلن إنتاج سيارة RZ F سبورت الجديدة.. متى تصل إلى أسواقنا؟

كيا

كسور وكدمات.. هجوم على كيا بسبب أبواب سياراتها الكهربائية عالميًا

أرخص هاتف ذكي في مصر

موبايل جامد بفلوس قليلة.. تعرف على أرخص هاتف ذكي في مصر

24 ساعة فن| شمس البارودي مع القران.. محمود حميدة في المستشفى.. ومشاهدات محمد رمضان

أول سيارة في العالم تدعم بث ألعاب بلايستيشن

لقطات من أحدث حلقات The Voice.. التفاصيل الكاملة

طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس

أحمد الفيشاوي

أول ظهور لـ أحمد الفيشاوي منذ وفاة والدته سمية الألفي| فيديو

المترو

مشاجرة المترو الثانية | رجل يعتدي لفظيًا على سيدة مسنة .. وشهود عيان يكشفون التفاصيل

سمر محمد متولي مع تقى الجيزاوى

سمر محمد متولي: أحمد السقا خيب ظني.. كان جدع مع كل الناس إلا أنا|فيديو

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

