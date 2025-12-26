الكاف يصدم منتخب مصر قبل مواجهة جنوب إفريقيا.. ماذا حدث؟

قبل لحظات من المواجهة المرتقبة التي تجمع منتخب مصر بنظيره الجنوب إفريقي في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا 2025 المقامة في المغرب، تلقى المنتخب الوطني قرارًا صادما من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

جاء هذا القرار على خلفية ما حدث عقب مباراة مصر وزيمبابوي في الجولة الأولى من دور المجموعات والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدفين لهدف.

أهداف مباراة مصر وزيمبابوي

تمكن منتخب مصر من تحقيق انتصار مهم على زيمبابوي في افتتاحية مبارياتهما بالبطولة، حيث انتهت المباراة بفوز الفراعنة بهدفين لهدف.

تقدم برينس دوبي لزيمبابوي في الدقيقة 20، بينما تعادل مرموش لمصر في الدقيقة 64، قبل أن يسجل محمد صلاح هدف الفوز في الدقيقة 91.

عزز هذا الفوز من آمال المنتخب المصري في المنافسة على اللقب، حيث تقاسم الفراعنة صدارة المجموعة مع منتخب جنوب افريقيا.

جدير بالذكر أن منتخب مصر يقع في المجموعة الثانية، حيث يواجه ثلاثة منتخبات أخرى هي زيمبابوي وجنوب أفريقيا وأنجولا.

الكاف يصدم منتخب مصر

قرر الاتحاد الافريقي لكرة القدم، فرض غرامة مالية قدرها 5000 دولار على منتخب مصر بسبب مخالفة اللوائح الخاصة بالبطولة.

وجاء قرار "كاف" بعد ما حدث عقب مباراة مصر الافتتاحية أمام منتخب زيمبابوي، والتي فاز فيها الفراعنة بهدفين مقابل هدف.

بعد المباراة، تجاهل لاعبو المنتخب والجهاز الفني الالتزامات الإعلامية، إذ غادروا ملعب اللقاء دون الإدلاء بأي تصريحات لوسائل الإعلام في المنطقة المختلطة، وهو ما اعتبره الاتحاد الإفريقي انتهاكًا صريحًا للبروتوكولات الإعلامية التي تفرضها البطولة على جميع المنتخبات المشاركة.

وتُعد الالتزامات الإعلامية جزءًا أساسيًا من تنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية، حيث تهدف إلى حماية حقوق وسائل الإعلام وضمان التغطية الرسمية للمواجهات، ولذلك شدد "كاف" في إخطار رسمي على ضرورة الالتزام بهذه القواعد، مع التأكيد على إمكانية توقيع عقوبات فورية على أي منتخب يتجاوزها دون استثناء.

يأتي هذا القرار قبل مباراة مصر وجنوب أفريقيا، والتي ستُقام على ملعب أغادير في الخامسة مساءً، وسط ترقب جماهيري كبير نظراً لأهمية النقاط في المجموعة الثانية التي تضم أيضًا أنجولا وزيمبابوي.

بعد الجولة الأولى، يتقاسم كل من مصر وجنوب إفريقيا صدارة المجموعة بـ 3 نقاط لكل منهما، بعد فوز كل منتخب في مباراته الأولى، ما يجعل المواجهة بينهما ذات تأثير كبير على ترتيب المجموعة وحظوظ التأهل لدور الـ16.