MiXED ZONE.. حقيقة تغريم الكاف لـ منتخب مصر قبل مواجهة جنوب إفريقيا

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة حقيقة تعرض منتخب مصر الوطني لعقوبة الغرامة المالية من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف قبل ساعات من مواجهة جنوب إفريقيا فى كأس أمم إفريقيا.

كان الإعلامي أمير هشام كشف عن غرامة الكاف لمنتخب مصر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب أمير هشام: كاف يفرض غرامة 5 آلاف دولار على منتخب مصر لعدم التزام اللاعبين والجهاز الفني بالواجبات الإعلامية بعد مباراة زيمبابوي، مع التحذير من تكرار العقوبة حال الاستمرار بعد مواجهة جنوب أفريقيا .

قال المصدر أنه حتي الآن لا يوجد شئ رسمي من الكاف حول توقيع غرامة مالية على منتخب مصر والتي تقدر ب 5 الاف دولار.

تابع: لم تصدر أي عقوبات علي الاتحاد المصري لكرة القدم من طرف الكاف بخصوص منتخب مصر الوطني.

أضاف: العقوبات تصدر فقط في حال إذا لم يمر الفريق من منطقة التصريحات الإعلامية MiXED ZONE.

موعد مباراة منتخب مصر ضد جنوب إفريقيا

يواجه منتخب مصر نظيره جنوب إفريقيا ضمن مباريات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية ببطولة كأس أمم إفريقيا، اليوم الجمعة الموافق 26 ديسمبر 2025، في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.



وجاءت قائمة منتخب مصر للمشاركة في أمم أفريقيا كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، مصطفى شوبير ومحمد صبحـي، وخط الدفاع: محمد هاني، أحمد عيـد، رامي ربيعة، خالد صبحي، ياسر إبراهيم، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، محمد حمدي وأحمد فتوح، وخط الوسط: مروان عطيـة، حمدي فتحي، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، مصطفي فتحي، وفي خط الهجوم: عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفي محمد، صلاح محسن وأسامة فيصل