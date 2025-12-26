مصر وجنوب إفريقيا.. تاريخ من التحديات قبل قمة الجولة الثانية

تتجه أنظار عشاق الكرة الإفريقية، صوب ملعب أغادير لمتابعة قمة نارية تجمع مصر وجنوب إفريقيا في مباراة تعد بالكثير من الإثارة والتاريخ بعد مواجهات سابقة شهدت انتصارات للفراعنة ومفاجآت للمنتخب الجنوب إفريقي مما يجعل لقاء الغد محطة حاسمة في مشوار المنتخبين بأمم إفريقيا 2025.

ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهة قوية أمام منتخب جنوب إفريقيا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا والمقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية.

تفوق مصري في مواجهات سابقة

شهدت نسخة 1996 فوز مصر على جنوب إفريقيا بنتيجة 1-0 وسجل هدف الفوز أحمد الكاس. واستمر الفراعنة في تأكيد تفوقهم في نسخة 1998 عندما تغلبوا على جنوب إفريقيا 2-0 في نهائي البطولة عن طريق أحمد حسن وطارق مصطفى، ليحققوا اللقب الغالي.

مفاجأة جنوب إفريقيا في 2019

جاءت المفاجأة في نسخة 2019 عندما نجح منتخب جنوب إفريقيا في الفوز على مصر 1-0 عن طريق ثيمبينكوسي لورش في واحدة من أبرز المفاجآت التي شهدتها البطولة والتي أقيمت على الأراضي المصرية.

حصاد الجولة الأولى من كأس أمم إفريقيا 2025



شهدت الجولة الأولى من البطولة الحالية غزارة تهديفية كبيرة إذ سجل 29 هدفا وكانت مواجهة تونس وأوغندا الأعلى من حيث عدد الأهداف بعد فوز نسور قرطاج 3-1.

كما تكررت نتيجة 2-1 في أربع مباريات شملت فوز منتخب مصر على زيمبابوي وجنوب إفريقيا على أنجولا في المجموعة الثانية وفوز نيجيريا على تنزانيا في المجموعة الثالثة، وبوركينا فاسو على غينيا الاستوائية في المجموعة الخامسة.

في المقابل انتهت ثلاث مباريات بنتيجة 1-0 شملت فوز الكونغو الديمقراطية على بنين وكوت ديفوار على موزمبيق والكاميرون على الجابون مما يعكس تنوع النتائج وقوة المنافسة في البطولة حتى الآن ويجعل مواجهة مصر وجنوب إفريقيا غدا من أبرز لقاءات الجولة الثانية.

مؤتمر صحفي لحسام حسن قبل مواجهة جنوب أفريقيا

وقبل موقعة جنوب أفريقيا المرتقبة عقد حسام حسن المدير الفني للفراعنة مؤتمرًا صحفيًا أكد خلاله جاهزية المنتخب واحترامه لكل المنافسين مع الإصرار على القتال من أجل النقاط الثلاث ومواصلة النتائج الإيجابية.

وأكد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، جاهزية الفراعنة لمواجهة منتخب جنوب أفريقيا وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء مشددًا على أن جميع مباريات البطولة مهمة وأن المنتخب يدخل كل مواجهة بهدف الفوز وحصد النقاط الثلاث.

وقال حسن إن الجهاز الفني يتعامل مع المباريات واحدة تلو الأخرى مع دراسة نقاط القوة والضعف لكل منافس موضحًا أن منتخب جنوب أفريقيا من المنتخبات القوية ويحظى بالاحترام الكامل لكن هدف المنتخب المصري دائمًا هو تحقيق نتيجة إيجابية.

ووجه المدير الفني الشكر للجماهير المصرية والمغربية على دعمهم ومساندتهم خلال مباراة زيمبابوي مؤكدًا شعور البعثة بالراحة والاستقرار في دولة المغرب الشقيقة.

وأوضح حسام حسن أن جميع اللاعبين جاهزون خاصة في مركز حراسة المرمى معبرًا عن ثقته الكاملة في كل الحراس وقدرتهم على حماية مرمى المنتخب كما أبدى سعادته بالتفاف الشارع المصري حول المنتخب ودعمه المستمر.

وأشار المدير الفني إلى أن لكل مباراة أسلوب لعب مختلف وأن دوره الأساسي هو معالجة الأخطاء حال حدوثها أثناء اللقاءات لافتًا إلى أنه سيتم حسم موقف الثنائي مصطفى محمد ومحمد حمدي خلال مران اليوم.

وأضاف أن البطولة تضم منتخبات قوية وهو أمر طبيعي مؤكدًا أن المنافسات لن تكون سهلة لكن المنتخب المصري جاهز للتحدي.

وتطرق للحديث عن أسلوب لعب منتخب جنوب أفريقيا، موضحًا أنه يشبه طريقة لعب الأندية وهي مدرسة معروفة سبق مواجهتها من خلال لقاءات الأهلي والزمالك وبيراميدز مع أندية جنوب أفريقيا.

وأكد حسام حسن أن المنتخب المصري سبق له التفوق على جنوب أفريقيا في نسخة 1998 معربا عن أمله في تكرار هذا الإنجاز كما أوضح أن تبديل إمام عاشور في المباراة الماضية جاء لأسباب فنية تتعلق بطريقة اللعب والاعتماد على مهاجم صريح.

وأعرب المدير الفني عن رضاه التام بأداء اللاعبين في مباراة زيمبابوي وعلى رأسهم محمد صلاح، مشيرًا إلى أن الأرقام والإحصائيات أكدت تفوق المنتخب وظهوره بمستوى مميز.