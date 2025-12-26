الشوط الأول.. زيمبابوي تتعادل مع أنجولا 1-1في كأس الأمم الأفريقية

انتهي الشوط الأول من مباراة أنجولا وزيمبابوي بالتعادل بهدف لكل منهما فى المباراة المقامة حاليا فى ثاني جولات بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

أحرز جيلسون دالا هدف منتخب أنجولا الأول فى شباك زيمبابوي فى الدقيقة 24، فيما جاء هدف زيمبابوي في الوقت بدل الضائع بالشوط الأول.

وتقام مباراة أنجولا وزيمبابوي، في تمام الثانية والنصف من مساء اليوم، على ملعب مراكش في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وجاء تشكيل أنجولا كالتالي:

حارس المرمى: هوجو ماركيز

خط الدفاع: كلينتون ماتا - بواتو جوناثان - دافيد موتا

خط الوسط: أوجوستو كارنيرو - بينسون مانويل - بينيديتو موكيندي - مانويل كافومانا - ألفريدوي ريبيرو

خط الهجوم: نزولا مبالا - جيلسون.

ويجلس شيكو بانزا، لاعب نادي الزمالك على مقاعد بدلاء أنجولا

بينما جاء تشكيل زيمبابوي كالتالي:

حارس المرمى: واشينجتون أروبي

خط الدفاع: جيرالد تاكوارا - مارفيلس ناكامبا - ديفين لونجا - تينيدج هاديبي – بيل أنطونيو

خط الوسط: برنس دوبي - جونا فابيش

خط الهجوم: - إيمانويل جالاي - ماكوالي بوني - موسونا.