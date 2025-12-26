مواعيد مباريات اليوم الجمعة 26 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة

تشهد ملاعب كرة القدم اليوم الجمعة 26 ديسمبر 2025 يوما حافلا بالمواجهات القوية على المستويين القاري والمحلي حيث تتصدر مباراة منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا المشهد ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا إلى جانب عدد من اللقاءات المهمة في الدوريات الأوروبية والعربية.

مواعيد مباريات كأس أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

تقام اليوم أربع مواجهات قوية في البطولة القارية حيث يلتقي:

أنجولا مع زيمبابوي في الساعة 2:30 عصرًا، وتنقل عبر قناة beIN Sports HD MAX 2 بتعليق أحمد عبده.

منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا في قمة مرتقبة تنطلق الخامسة مساءً، على قناة beIN Sports HD MAX 1 بصوت المعلق علي محمد علي.

زامبيا تصطدم بجزر القمر الساعة 7:30 مساءً، عبر beIN Sports HD MAX 2 بتعليق حفيظ دراجي.

المغرب يواجه مالي في ختام اليوم عند العاشرة مساءً، على قناة beIN Sports HD MAX 1 بتعليق جواد بده.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

وفي إنجلترا يخوض مانشستر يونايتد مواجهة قوية أمام نيوكاسل يونايتد في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتنقل المباراة عبر قناة beIN SPORTS 2 HD بتعليق عصام الشوالي.

مواعيد مباريات الدوري السعودي

تشهد منافسات الدوري السعودي ثلاث مباريات اليوم، حيث يلتقي:

الفتح مع الأهلي في تمام الساعة 3:05 عصرًا على قناة الثمانية 1.

الخلود أمام التعاون في الخامسة مساءً عبر قناة الثمانية 2.

الهلال يواجه الخليج في الساعة 7:30 مساءً على قناة الثمانية.

مواعيد مباريات كأس مصر

وعلى الصعيد المحلي يلتقي فريق زد مع ألو إيجيبت في إطار منافسات كأس مصر في تمام الساعة 2:30 عصرًا، وتنقل المباراة عبر قناة On Sports 2.