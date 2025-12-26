قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بطاقة 540 سرير.. وزيرا الأوقاف والتعليم العالي يفتتحان مستشفى جامعة بورسعيد
عشرات الآلاف من الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
كأس أمم إفريقيا.. أنجولا تحرز هدف التقدم أمام زيمبابوي
افتتاح مستشفى جامعة بورسعيد بتكلفة مليار جنيه
انقسام فى مجلس الزمالك.. مصير غامض لـ أحمد عبدالرؤوف قبل انتهاء أمم إفريقيا
بعدد 45 لجنة.. توافد كثيف لأعضاء الجمعية العمومية على انتخابات الاتحاد
إسعاف الاحتلال الإسرائيلي يكشف حجم خسائر عملية بيسان
الليلة.. 40 ألف مشجع مغربي يؤازرون منتخب مصر فى مواجهة جنوب أفريقيا
القومي للسينما يقيم العرض الخاص للفيلم التسجيلي هي بدار الأوبرا المصرية
جيش الاحتلال: منفذ عملية بيسان يدعى أحمد أبو الرب وينتمي لحركة الجهاد الإسلامي
MiXED ZONE.. حقيقة تغريم الكاف لـ منتخب مصر قبل مواجهة جنوب إفريقيا
حسام حسن يفاجئ الجميع بتغيرات على تشكيل المنتخب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 26 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة

منتخب مصر
منتخب مصر
منتصر الرفاعي

تشهد ملاعب كرة القدم اليوم الجمعة 26 ديسمبر 2025 يوما حافلا بالمواجهات القوية على المستويين القاري والمحلي حيث تتصدر مباراة منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا المشهد ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا إلى جانب عدد من اللقاءات المهمة في الدوريات الأوروبية والعربية.

مواعيد مباريات كأس أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

تقام اليوم أربع مواجهات قوية في البطولة القارية حيث يلتقي:

أنجولا مع زيمبابوي في الساعة 2:30 عصرًا، وتنقل عبر قناة beIN Sports HD MAX 2 بتعليق أحمد عبده.

منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا في قمة مرتقبة تنطلق الخامسة مساءً، على قناة beIN Sports HD MAX 1 بصوت المعلق علي محمد علي.

زامبيا تصطدم بجزر القمر  الساعة 7:30 مساءً، عبر beIN Sports HD MAX 2 بتعليق حفيظ دراجي.

المغرب يواجه مالي في ختام اليوم عند العاشرة مساءً، على قناة beIN Sports HD MAX 1 بتعليق جواد بده.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

وفي إنجلترا يخوض مانشستر يونايتد مواجهة قوية أمام نيوكاسل يونايتد في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتنقل المباراة عبر قناة beIN SPORTS 2 HD بتعليق عصام الشوالي.

مواعيد مباريات الدوري السعودي

تشهد منافسات الدوري السعودي ثلاث مباريات اليوم، حيث يلتقي:

الفتح مع الأهلي في تمام الساعة 3:05 عصرًا على قناة الثمانية 1.

الخلود أمام التعاون في الخامسة مساءً عبر قناة الثمانية 2.

الهلال يواجه الخليج في الساعة 7:30 مساءً على قناة الثمانية.

مواعيد مباريات كأس مصر

وعلى الصعيد المحلي يلتقي فريق زد مع ألو إيجيبت في إطار منافسات كأس مصر في تمام الساعة 2:30 عصرًا، وتنقل المباراة عبر قناة On Sports 2.

منتخب مصر جنوب إفريقيا مصر وجنوب إفريقيا أس أمم إفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

الحكومة تقرر صرف 1500 جنيه لهذه الفئات بداية 2026

سمر محمد متولي مع تقى الجيزاوى

توفي بعد أوردر تصوير.. ابنة محمد متولي تكشف اللحظات الأخيرة في حياته| فيديو

قائمة المنقولات

حالة مصرية فريدة.. الحكم الشرعي لكتابة الذهب في قائمة المنقولات الزوجية

الدواجن

هتشتريها بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن اليوم 26 ديسمبر 2025

منتخب مصر

فاروق جعفر: هدف محمد صلاح في زيمبابوي من عجائب الكرة الحديثة

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر

رحمة محسن مع طليقها قبل الانفصال

القصة الكاملة لحبس طليق رحمة محسن ولغز حبيبته السابقة التي قادته للكلبش

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات شهر يناير 2026 لـ11.5 مليون مستحق

ترشيحاتنا

سباق الهجن

الحكومة ترعى سباق الهجن الدولي بشرم الشيخ.. والاتحاد العربي يعتمد المدينة رسميا

حملات اشغالات

الدقهلية.. حملة للتصدي لأجهزة الصوت والتلوث السمعي بالسنبلاوين

المعر ض الدائم

الدقهلية: استمرار الأسعار المخفضة بمعرض السلع الغذائية بشارع قناة السويس

بالصور

24 ساعة فن| شمس البارودي مع القران.. محمود حميدة في المستشفى.. ومشاهدات محمد رمضان

محمود حميدة
محمود حميدة
محمود حميدة

أول سيارة في العالم تدعم بث ألعاب بلايستيشن

سوني هوندا أفيلا 1
سوني هوندا أفيلا 1
سوني هوندا أفيلا 1

لقطات من أحدث حلقات The Voice.. التفاصيل الكاملة

The Voice
The Voice
The Voice

طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس

طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس
طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس
طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس

فيديو

أحمد الفيشاوي

أول ظهور لـ أحمد الفيشاوي منذ وفاة والدته سمية الألفي| فيديو

المترو

مشاجرة المترو الثانية | رجل يعتدي لفظيًا على سيدة مسنة .. وشهود عيان يكشفون التفاصيل

سمر محمد متولي مع تقى الجيزاوى

سمر محمد متولي: أحمد السقا خيب ظني.. كان جدع مع كل الناس إلا أنا|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد