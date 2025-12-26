قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شاب غاني يدعي النبوة ويبني سفنا لإنقاذ البشر من طوفان 25 ديسمبر
فخ الإيجار ينتهى بجريمة قـ.ـتل.. تفاصيل واقعة شقة مدينة نصر
الكاف يصدم منتخب مصر قبل مواجهة جنوب إفريقيا.. ماذا حدث؟
قبة جامعة القاهرة كاملة العدد.. التحالف الوطني يطلق شهر التطوع
محافظ الدقهلية: التكامل بين المؤسسات الصحية يحقق العدالة ويصل بالخدمة لجميع المواطنين
بطاقة 540 سرير.. وزيرا الأوقاف والتعليم العالي يفتتحان مستشفى جامعة بورسعيد
عشرات الآلاف من الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
كأس أمم إفريقيا.. أنجولا تحرز هدف التقدم أمام زيمبابوي
افتتاح مستشفى جامعة بورسعيد بتكلفة مليار جنيه
انقسام فى مجلس الزمالك.. مصير غامض لـ أحمد عبدالرؤوف قبل انتهاء أمم إفريقيا
بعدد 45 لجنة.. توافد كثيف لأعضاء الجمعية العمومية على انتخابات الاتحاد
إسعاف الاحتلال الإسرائيلي يكشف حجم خسائر عملية بيسان
رياضة

كأس أمم إفريقيا.. أنجولا تحرز هدف التقدم أمام زيمبابوي

منتخب انجولا
منتخب انجولا
ياسمين تيسير

أحرز جيلسون دالا هدف منتخب أنجولا الأول فى شباك زيمبابوي فى الدقيقة 24 فى المباراة المقامة حاليا فى إطار ثاني جولات بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

تشكيل منتخب انجولا وزيمبابوي

أعلن منتخبا أنجولا وزيمبابوي، تشكيليهما للمباراة  التي ستقام عصر اليوم في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وتقام مباراة أنجولا وزيمبابوي، في تمام الثانية والنصف من مساء اليوم، على ملعب مراكش في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وجاء تشكيل أنجولا كالتالي:

حارس المرمى: هوجو ماركيز

خط الدفاع: كلينتون ماتا - بواتو جوناثان - دافيد موتا

خط الوسط: أوجوستو كارنيرو - بينسون مانويل - بينيديتو موكيندي - مانويل كافومانا - ألفريدوي ريبيرو

خط الهجوم: نزولا مبالا - جيلسون.

ويجلس شيكو بانزا، لاعب نادي الزمالك على مقاعد بدلاء أنجولا 

بينما جاء تشكيل زيمبابوي كالتالي:

حارس المرمى: واشينجتون أروبي

خط الدفاع: جيرالد تاكوارا - مارفيلس ناكامبا - ديفين لونجا - تينيدج هاديبي – بيل أنطونيو

خط الوسط: برنس دوبي - جونا فابيش   

 خط الهجوم: - إيمانويل جالاي - ماكوالي بوني -  موسونا.

انجولا زيمبابوي كأس أمم إفريقيا المغرب كأس الأمم الإفريقية

