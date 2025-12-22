قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيسة تنزانيا تدعو الرئيس السيسي لزيارة بلادها وافتتاح سد جوليوس نيريري
شركة إنجليزية توقع اتفاقية لاستكشاف البترول والغاز في مصر
7 ممنوعات في لجان امتحانات نصف العام 2026 بجميع المدارس
الاتحاد العماني يكشف حقيقة إقالة كارلوس كيروش
بالأرقام.. برشلونة يكتسح ريال مدريد في الدوري الإسباني خلال عام 2025
أسعار السلع التموينية وموعد صرفها في يناير 2026 ونصيب الفرد بالتفصيل
سارة خليفة من داخل قفص الاتهام: أبويا وأمي مربييني على الصلاة والصوم
قبل مواجهة زيمبابوي...نادي الزمالك يوجة رساله دعم للاعبي المنتخب
اقتصادية قناة السويس تستهدف توطين 21 قطاع ما بين صناعي وخدمي ولوجستي
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع سقوط أمطار في هذه المناطق
مباراة المنتحب اليوم .. تاريخ المواجهات والقنوات الناقلة
بين الفوز والخسارة.. حصص الأحزاب في انتخابات الفردي قبل جولات الإعادة بالدوائر الملغاة
رياضة

مجموعة مصر| أسوين أبوليس يحرز هدف تقدم منتخب جنوب إفريقيا في شباك أنجولا

منتخب جنوب إفريقيا
منتخب جنوب إفريقيا
حسام الحارتي

أحرز أسوين أبوليس هدف تقدم منتخب جنوب إفريقيا في شباك أنجولا في اللقاء الذي يجمع بينمها الآن ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية من بطولة كأس أمم أفريقيا،والذي يستضيفه اللقاء الملعب الكبير بمراكش.


وتضم المجموعة الثانية منتخبات مصر جنوب أفريقيا، أنجولا، وزيمبابوي

ونجح أسوين في إحراز هدف تقدم منتخب جنوب إفريقيا في الدقيقة 20 بعد  هجمة منظمة من لاعبي جنوب إفريقيا بمجموعة من التمريرات  أنهاها أسوين أبوليس بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك

 وجاء تشكيل منتخب إفريقيا كالتالي:-

حراسة المرمى: رونوين ويليامز

خط الدفاع: خوليسو ماداو، سيبونجا نجيزانا، مبيكيزيلي مبوكازي، أوبري موديبا

خط الوسط: تيبوهو موكوينا، سفيفيلو سيثولي، نوهو نكوتا، أوسين أبوليس

خط الهجوم: سيفو مبولي، ليل فوستر

من جانبه، استقر المدرب باتريس بوميل على التشكيل الذي سيخوض به منتخب أنجولا اللقاء، وجاء كالآتي:

حراسة المرمى: هوجو ماركويس

خط الدفاع: جوناثان باتو، كايلوندا جاسبار، كلينتون ماتا

خط الوسط: شو، زيتو، فريدي ريبيرو، مايسترو، تو كارنيرو

أسوين أبوليس منتخب جنوب إفريقيا أنجولا بطولة كأس أمم أفريقيا كأس أمم أفريقيا

