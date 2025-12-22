مجموعة مصر.. تشكيل منتخبي جنوب أفريقيا وأنجولا في أمم إفريقيا

أعلن المدرب هوجو بروس عن التشكيل الذي سيبدأ به منتخب جنوب أفريقيا ضد أنجولا ضمن منافسات بطولة أمم إفريقيا

ويواجه منتخب جنوب أفريقيا نظيره أنجولا، ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية من بطولة كأس أمم أفريقيا، ويستضيف اللقاء الملعب الكبير بمراكش.



وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: رونوين ويليامز

خط الدفاع: خوليسو ماداو، سيبونجا نجيزانا، مبيكيزيلي مبوكازي، أوبري موديبا

خط الوسط: تيبوهو موكوينا، سفيفيلو سيثولي، نوهو نكوتا، أوسين أبوليس

خط الهجوم: سيفو مبولي، ليل فوستر

من جانبه، استقر المدرب باتريس بوميل على التشكيل الذي سيخوض به منتخب أنجولا اللقاء، وجاء كالآتي:

حراسة المرمى: هوجو ماركويس

خط الدفاع: جوناثان باتو، كايلوندا جاسبار، كلينتون ماتا

خط الوسط: شو، زيتو، فريدي ريبيرو، مايسترو، تو كارنيرو