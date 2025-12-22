قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
باق 9 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة
بالتردد.. القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي في كأس أمم إفريقيا 2025
بعد تغليظ العقوبة.. شروط صحة محضر سرقة الكهرباء
مواعيد مباريات منتخب مصر فى بطولة أمم أفريقيا 2025
تقلبات ترامب تربك المشهد الإيراني.. كواليس القرار الأمريكي
بتصميم الهاشتباك.. سعر ومواصفات سوزوكي بالينو 2026 في السعودية
التحالف البوليفاري يهاجم واشنطن بعد مصادرة ناقلة نفط فنزويلية
دعاء اليوم الثاني من رجب.. 5 كلمات تصب عليك الرزق صبا
الدفاع المدني بغزة: وفاة 20 شخصا جراء انهيار منازل منذ مطلع الشهر
مواعيد مباريات اليوم الاثنين 22 - 12 - 2025 والقنوات الناقلة
لو حاسس إنك مخنوق والدنيا قفلت معاك.. عليك بـ5 وصايا من سيدنا علي
طقس اليوم| شديد البرودة صباحاً ومساءً ..والشبورة على الطرق
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

مجموعة مصر | جنوب إفريقيا تواجه أنجولا في افتتاح مشوارهما بأمم إفريقيا 2025

منتخب جنوب إفريقيا
رباب الهواري

تتواصل منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 المقامة حاليًا في المغرب، حيث يلتقي منتخبا جنوب إفريقيا وأنجولا مساء اليوم الإثنين، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات، في مواجهة قوية تحمل أهمية كبيرة لكلا المنتخبين في بداية المشوار القاري.

مواجهة افتتاحية قوية في المجموعة الثانية

يخوض منتخبا جنوب إفريقيا وأنجولا أولى مبارياتهما في البطولة، ضمن منافسات المجموعة الثانية، التي تضم أيضًا منتخبي مصر وزيمبابوي. وتعد هذه المباراة محطة مهمة في حسابات التأهل، خاصة في ظل قوة وتكافؤ المنتخبات الأربعة، ما يجعل حصد النقاط في الجولة الأولى أمرًا بالغ الأهمية.

المجموعة الثانية تضم مصر وزيمبابوي

تزداد إثارة المجموعة الثانية بتواجد منتخب مصر، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب القاري، إلى جانب منتخب زيمبابوي، وهو ما يرفع من مستوى المنافسة بين منتخبي جنوب إفريقيا وأنجولا، الساعيين لتقديم انطلاقة قوية تمنحهما أفضلية مبكرة في سباق التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

انطلاق البطولة بفوز المغرب

كانت منافسات كأس أمم إفريقيا 2025 قد انطلقت مساء أمس الأحد، بمواجهة منتخب المغرب أمام نظيره جزر القمر، في مباراة الافتتاح التي أقيمت على أرض أصحاب الضيافة، ونجح خلالها منتخب أسود الأطلس في تحقيق الفوز بهدفين دون رد، ليؤكد رغبته في المنافسة بقوة على اللقب.

موعد مباراة جنوب إفريقيا وأنجولا

تقام مباراة جنوب إفريقيا أمام أنجولا، اليوم الإثنين الموافق 22 ديسمبر 2025، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بينما تنطلق في السادسة مساءً بتوقيت المغرب.

القنوات الناقلة للمباراة

تنقل أحداث اللقاء مباشرة عبر قناة beIN SPORTS MAX 1، كما تذاع المباراة أيضًا عبر شاشة الرياضية المغربية، لتتيح الفرصة للجماهير الإفريقية لمتابعة المواجهة المرتقبة.

معلق المباراة

أسندت مهمة التعليق على مباراة أنجولا وجنوب إفريقيا إلى المعلق المغربي جواد بده، عبر قنوات بي إن سبورتس.


 

منتخب جنوب أفريقيا منتخب أنجولا أخبار الرياضة كأس الأمم الافريقية

