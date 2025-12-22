مجموعة مصر | جنوب إفريقيا تواجه أنجولا في افتتاح مشوارهما بأمم إفريقيا 2025

تتواصل منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 المقامة حاليًا في المغرب، حيث يلتقي منتخبا جنوب إفريقيا وأنجولا مساء اليوم الإثنين، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات، في مواجهة قوية تحمل أهمية كبيرة لكلا المنتخبين في بداية المشوار القاري.

مواجهة افتتاحية قوية في المجموعة الثانية

يخوض منتخبا جنوب إفريقيا وأنجولا أولى مبارياتهما في البطولة، ضمن منافسات المجموعة الثانية، التي تضم أيضًا منتخبي مصر وزيمبابوي. وتعد هذه المباراة محطة مهمة في حسابات التأهل، خاصة في ظل قوة وتكافؤ المنتخبات الأربعة، ما يجعل حصد النقاط في الجولة الأولى أمرًا بالغ الأهمية.

المجموعة الثانية تضم مصر وزيمبابوي

تزداد إثارة المجموعة الثانية بتواجد منتخب مصر، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب القاري، إلى جانب منتخب زيمبابوي، وهو ما يرفع من مستوى المنافسة بين منتخبي جنوب إفريقيا وأنجولا، الساعيين لتقديم انطلاقة قوية تمنحهما أفضلية مبكرة في سباق التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

انطلاق البطولة بفوز المغرب

كانت منافسات كأس أمم إفريقيا 2025 قد انطلقت مساء أمس الأحد، بمواجهة منتخب المغرب أمام نظيره جزر القمر، في مباراة الافتتاح التي أقيمت على أرض أصحاب الضيافة، ونجح خلالها منتخب أسود الأطلس في تحقيق الفوز بهدفين دون رد، ليؤكد رغبته في المنافسة بقوة على اللقب.

موعد مباراة جنوب إفريقيا وأنجولا

تقام مباراة جنوب إفريقيا أمام أنجولا، اليوم الإثنين الموافق 22 ديسمبر 2025، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بينما تنطلق في السادسة مساءً بتوقيت المغرب.

القنوات الناقلة للمباراة

تنقل أحداث اللقاء مباشرة عبر قناة beIN SPORTS MAX 1، كما تذاع المباراة أيضًا عبر شاشة الرياضية المغربية، لتتيح الفرصة للجماهير الإفريقية لمتابعة المواجهة المرتقبة.

معلق المباراة

أسندت مهمة التعليق على مباراة أنجولا وجنوب إفريقيا إلى المعلق المغربي جواد بده، عبر قنوات بي إن سبورتس.



