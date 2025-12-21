تعرف علي أبرز أرقام مواجهة انجولا وجنوب أفريقيا قبل موقعة أمم أفريقيا

ضمن مجموعة المنتخب الوطني، يلتقي المنتخب الأنجولي نظيره جنوب أفريقيا مساء غد في مراكش ببطولة أمم أفريقيا التي أنطلقت مساء اليوم بالمغرب وتستمر حتي 18 يناير المقبل .

وتحمل مباراة الغد رقم 20 بين المنتخبين، حيث حققت جنوب أفريقيا تسعة انتصارات، مقابل 4 انتصارات لأنجولا ، بينما انتهت ست من آخر 19 مباراة بالتعادل، وكان آخر لقاء بينهما في 15 يونيو 2025 في نهائي كأس كوسافا، حيث فازت أنجولا بنتيجة 3 / صفر.

ويتسلح منتخب أنجولا لكسر عقدته التاريخية بسجله القوي في آخر ست مباريات له أمام جنوب أفريقيا، لم يعرف خلالها طعم الخسارة بل فاز في ثلاث مباريات وتعادل في ثلاث، بينما كان آخر فوز لمنتخب "الأولاد" على أنجولا بنتيجة 1 / صفر في نوفمبر2015 في مباراة الإياب من الدور الثاني لتصفيات كأس العالم 2018.

وإجمالا لعب الفريقان سويا 19 مباراة، فازت جنوب أفريقيا 9 مرات مقابل 4 انتصارات لأنجولا وكان التعادل حاضرا في 6 مباريات، وسجلت جنوب أفريقيا 21 هدفا مقابل 19 هدفا لفهود أنجولا.

بخلاف التفوق التاريخي في كأس الأمم، فإن منتخب جنوب أفريقيا يتسلح أيضا بإنجازاته وخبراته، حيث يستعد لمشاركته رقم 12 في المونديال القاري، وسبق أن توج باللقب في مشاركته الأولى عام 1996 وحل ثانيا في 1998 وحقق البرونزية مرتين في 2000 و2023، وخاض 51 مباراة حقق خلالها 18 فوزًا و17 تعادلًا مقابل 15 خسارة، وسجلوا 55 هدفًا مقابل 48 هدفًا في مرماهم.

في المقابل، يستعد منتخب أنجولا لمشاركته العاشرة في البطولة منذ ظهوره الأول في 1996 بجنوب أفريقيا، ويترقب أيضا كسر عقدته في مشاركته الثالثة بشمال أفريقيا حيث خرج من الدور الأول في نسختي 2006 و2019 في مصر، بينما تأهل لدور الثمانية في النسخة الماضية 2023 بكوت ديفوار، في ثالث عبور له لدور المجموعات.

