طيار يثير الجدل بتصريحاته عن مشاهدة الكائنات الفضائية.. ما القصة؟
أسعار البنزين والسولار اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025
البنك المركزي يشرح أسباب تخفيض سعر الفائدة 1%
الجيش السوداني يفتح طريق الشرق لمدينة الأبيض عاصمة شمال كردفان
محمد صلاح يحتفل بالكريسماس بصورة لبناته في أجواء عائلية
ترامب يشارك في مكالمات تتبع سانتا مع NORAD ويمزج أجواء العيد برسائل سياسية
تشكيل شباب بيراميدز في مواجهة الإسماعيلي بكأس العاصمة
أشرف فايق يكشف حقيقة استغاثة محيى إسماعيل من داخل العناية المركزة |خاص
بعد خفض سعر الفائدة.. الذهب يختتم 2025 بمكاسب تاريخية 70٪
وداعا لـ اسمك القديم.. جوجل تحضر مفاجأة لملايين حسابات Gmail
ضبط أسلحة وذخائر.. سوريا تعلن تفكيك خلية لتنظيم داعـ ش في حلب
رياضة

مدرب زيمبابوي: أغلقنا صفحة الخسارة أمام مصر.. وجاهزون لمباراة أنجولا

ماريو مارينيكا، المدير الفني لمنتخب زيمبابوي
ماريو مارينيكا، المدير الفني لمنتخب زيمبابوي
إسلام مقلد

أكد ماريو مارينيكا، المدير الفني لمنتخب زيمبابوي، أن فريقه أغلق تمامًا ملف الخسارة أمام منتخب مصر، وبدأ الاستعداد بكل قوة وتركيز لمواجهة أنجولا، في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 المقامة حاليًا في المغرب.

ويلاقي منتخب زيمبابوي نظيره الأنجولي مساء الجمعة في مباراة مصيرية، لا تقبل القسمة على اثنين، من أجل الحفاظ على حظوظه في المنافسة على بطاقة التأهل إلى الدور المقبل، بعد خسارته في الجولة الافتتاحية.

المؤتمر الصحفي

وقال مارينيكا، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء، إن فريقه قدم مستوى جيدًا أمام منتخب مصر، وظهر بصورة إيجابية منذ بداية المباراة، مشيرًا إلى أن اللاعبين التزموا بالخطة الموضوعة وتعاملوا بشكل جيد مع مجريات اللعب، قبل أن تحسم الفوارق الفردية وخبرة لاعبي المنتخب المصري النتيجة في الدقائق الأخيرة.

الخسارة مؤلمة

وأوضح مدرب زيمبابوي أن الخروج خاسرًا من مباراة بهذا الشكل كان مؤلمًا، خاصة في ظل الأداء الذي قدمه اللاعبون، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الجهاز الفني يعمل حاليًا على تصحيح الأخطاء التي ظهرت خلال المواجهة الأولى، استعدادًا لتقديم صورة أفضل أمام أنجولا.

وأضاف مارينيكا أن لاعبيه يتمتعون بحالة تركيز عالية، وأن الروح المعنوية داخل المعسكر جيدة، مؤكدًا أن الفريق جاهز لتغيير الواقع والقتال بقوة في المباراة المقبلة، من أجل العودة إلى المنافسة بقوة داخل المجموعة.

وأشار المدير الفني إلى أن منتخب زيمبابوي يطمح لتحقيق أربع نقاط على الأقل من مباراتي أنجولا وجنوب إفريقيا، معتبرًا أن هذا الهدف يظل ممكنًا في ظل الأداء الذي قدمه اللاعبون، والإصرار الكبير على الظهور بشكل مشرف في البطولة القارية.

وكان منتخب مصر حقق الفوز على زيمبابوي بنتيجة 2–1 في الجولة الأولى، فيما خسر منتخب أنجولا أمام جنوب إفريقيا بالنتيجة ذاتها، لتشتعل المنافسة مبكرًا داخل المجموعة الثانية.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع جنوب إفريقيا في الجولة الثانية، بينما يصطدم منتخب زيمبابوي بنظيره الأنجولي، في وقت يتقاسم فيه منتخبا مصر وجنوب إفريقيا صدارة المجموعة برصيد ثلاث نقاط لكل منهما، لتبقى جميع الاحتمالات مفتوحة قبل انطلاق الجولة الجديدة.

