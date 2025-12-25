محمد بركات: مصر تمتلك هجومًا ناريًا والفوز على زيمبابوي بداية قوية

أكد محمد بركات، نجم الكرة المصرية السابق، أن بطولة كأس الأمم الإفريقية تضم منتخبات قوية، مشيرًا إلى أن منتخب زيمبابوي يعتبر منتخبًا صغيرًا بالمقارنة مصر، بينما يمتلك الفراعنة مهاجمين على مستوى عالٍ مثل محمد صلاح، مصطفى محمد، وعمر مرموش، ما يعكس قوة الهجوم المصري.



وقال بركات، خلال استضافته في برنامج «يا مساء الأنوار» مع الإعلامي مدحت شلبي والمذاع عبر فضائية MBC مصر 2: «مصر منحت الفرصة لزيمبابوي في الدخول باللقاء بعدما أهدرنا أكثر من فرصة في بداية المباراة، مما دفع الجهاز الفني لإجراء التبديل الأول، وأنا أحب الجهاز الفني الذي يقرر بسرعة».

وأضاف: «ثلاث نقاط مهمة جدًا والفوز يمنح المنتخب قوة وثقة في اللقاءات القادمة، وهناك العديد من الإيجابيات منها العودة في النتيجة بالإضافة إلى تسجيل محمد صلاح وعمر مرموش».

وتطرق بركات للحديث عن قوة الفرق المشاركة في البطولة: «البطولة تضم فرق قوية مثل ساحل العاج ونيجيريا، لكن دفاعهم متواضع نسبيًا».

وأكمل: «كنت أفضل أن يتواجد إمام عاشور على الدكة ويتم الدفع به حسب مجريات المباراة، بينما تواجد مصطفى محمد في التشكيل الأساسي أمر مهم لما يمتلكه من خبرات في التحركات والاستلام والتسليم، ومنح الحرية والأفضلية لباقي لاعبي المنتخب».