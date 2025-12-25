قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات في كأس مصر 2025-2026
الخصوصية خط أحمر.. تعليق ناري من مفيدة شيحة على واقعة الفيشاوي
أسعار الحديد في السوق العالمي والمحلي مستهل الخميس
الحجر الصحي.. ترامب يفرض حصارا بحريا على فنزويلا لقطع موارد مادورو
إيران على حافة تحول كبير.. معركة خلافة المرشد الأعلى
عدم استجابة دواسة البنزين أثناء القيادة.. الأسباب والحلول
السكة الحديد: نقل 40 ألف سوداني إلى بلادهم ضمن مبادرة "العودة الطوعية"
أمم أفريقيا.. اتحاد الكرة يزف خبرا سارا قبل مواجهة جنوب إفريقيا
ضحية المستريح.. إحالة أوراق 8 متهمين للمفتي في واقعة مقتل مزارع بأسوان
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا عنصرا من حزب الله في جنوب لبنان
تعاقد مع 3 لاعبين.. الأهلي يكشف عن أولى صفقاته خلال ساعات
انهيار جزئي لعقار في وراق العرب وفرق الإنقاذ تحصر الضحايا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد بركات: مصر تمتلك هجومًا ناريًا والفوز على زيمبابوي بداية قوية

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

أكد محمد بركات، نجم الكرة المصرية السابق، أن بطولة كأس الأمم الإفريقية تضم منتخبات قوية، مشيرًا إلى أن منتخب زيمبابوي يعتبر منتخبًا صغيرًا بالمقارنة  مصر، بينما يمتلك الفراعنة مهاجمين على مستوى عالٍ مثل محمد صلاح، مصطفى محمد، وعمر مرموش، ما يعكس قوة الهجوم المصري.


وقال بركات، خلال استضافته في برنامج «يا مساء الأنوار» مع الإعلامي مدحت شلبي والمذاع عبر فضائية MBC مصر 2: «مصر منحت الفرصة لزيمبابوي في الدخول باللقاء بعدما أهدرنا أكثر من فرصة في بداية المباراة، مما دفع الجهاز الفني لإجراء التبديل الأول، وأنا أحب الجهاز الفني الذي يقرر بسرعة».

وأضاف: «ثلاث نقاط مهمة جدًا والفوز يمنح المنتخب قوة وثقة في اللقاءات القادمة، وهناك العديد من الإيجابيات منها العودة في النتيجة بالإضافة إلى تسجيل محمد صلاح وعمر مرموش».

وتطرق بركات للحديث عن قوة الفرق المشاركة في البطولة: «البطولة تضم فرق قوية مثل ساحل العاج ونيجيريا، لكن دفاعهم متواضع نسبيًا».

وأكمل: «كنت أفضل أن يتواجد إمام عاشور على الدكة ويتم الدفع به حسب مجريات المباراة، بينما تواجد مصطفى محمد في التشكيل الأساسي أمر مهم لما يمتلكه من خبرات في التحركات والاستلام والتسليم، ومنح الحرية والأفضلية لباقي لاعبي المنتخب».

منتخب مصر كأس الامم الافريقية اخبار الرياضة جنوب أفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير الأوقاف

قرار حاسم.. أول رد رسمي من الأوقاف على تشغيل مكبرات الصوت قبل الأذان

التصالح في مخالفات البناء

الحكومة تُعدل قانون التصالح في مخالفات البناء.. متى آخر موعد؟

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار في هذه المناطق

أرشيفية

مفاجأة.. مدير العلاقات العامة بوزارة البيئة المرتشي: الوزيرة ساعدتني لنقل ابنتي وكرمتني

رشوة - أرشيفية

دبلوم تجارة ومرتشي وسمسار.. مفاجآت في التحقيق مع مدير العلاقات العامة بوزارة البيئة

وزير الأوقاف

الأوقاف تتخذ إجراءات عاجلة بعد خلاف مواطن وعامل حول مستوى صوت مكبرات المسجد

سعر الذهب في مصر

تراجع طفيف.. سعر جرام الذهب عيار 21 نهاية تعاملات اليوم

تعرف على موعد حجز شقق الإسكان الجديدة 2025 وتقسيط حتى 20 عاما

بمقدم 100 ألف جنيه| موعد حجز شقق الإسكان الجديدة 2025 وتقسيط حتى 20 عاما

ترشيحاتنا

ارتفاع الكوليسترول الضار LDL والمخاطر الصحية وخيارات العلاج الحديثة

ارتفاع الكوليسترول الضار LDL والمخاطر الصحية وخيارات العلاج الحديثة

خروف

خروف عمره 4 آلاف عام يكشف سر انتشار الطاعون.. ماذا حدث؟

منتخب مصر

خطر الإيقاف يهدد ثنائي منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا.. ما السبب؟

بالصور

أبرزهم هند صبرى وأحمد عزمى .. نجوم الفن في عزاء الماكيير محمد عبد الحميد

نجوم الفن فى عزاء محمد عبد الحميد
نجوم الفن فى عزاء محمد عبد الحميد
نجوم الفن فى عزاء محمد عبد الحميد

أجرأ إطلالات سوزي الأردنية بعد تخفيف الحكم عليها لـ 6 أشهر

أجراء إطلالات سوزى الاردنية بعد تخفيف الحكم عليها لـ 6 أشهر
أجراء إطلالات سوزى الاردنية بعد تخفيف الحكم عليها لـ 6 أشهر
أجراء إطلالات سوزى الاردنية بعد تخفيف الحكم عليها لـ 6 أشهر

بعد تخفيف الحكم لـ 6 أشهر.. صور سوزي الأردنية قبل وبعد الشهرة

بعد تخفيف الحكم لـ 6 أشهر.. صور سوزى الاردنية قبل و بعد الشهرة
بعد تخفيف الحكم لـ 6 أشهر.. صور سوزى الاردنية قبل و بعد الشهرة
بعد تخفيف الحكم لـ 6 أشهر.. صور سوزى الاردنية قبل و بعد الشهرة

عدم استجابة دواسة البنزين أثناء القيادة.. الأسباب والحلول

استجابة دواسة البنزين
استجابة دواسة البنزين
استجابة دواسة البنزين

فيديو

جهاد حسام الدين

الشغل مع سلام ممتع.. جهاد حسام الدين تكشف حقيقة طرح جزء ثانٍ من "كارثة طبيعية"| خاص

الماكيير محمد عبد الحميد

فشل كلوى.. تفاصيل مرض خبير المكياج الراحل محمد عبد الحميد

ريهام عبد الغفور

كائنات حقيرة.. ريهام عبدالغفور تخرج عن صمتها بعد تداول صور مسيئة لها

سان فرانسيسكو الأميركية

تعطل جماعي لسيارات القيادة الذاتية في سان فرانسيسكو يثير التساؤلات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد